Nhà đầu tư 'tháo chạy' khỏi cổ phiếu Hóa chất Đức Giang

Cổ phiếu DGC tiếp tục giảm sàn phiên thứ 2 liên tiếp, lùi về mức thấp nhất 2 tháng sau khi cha con Chủ tịch HĐQT Đào Hữu Huyền bị khởi tố.

Thị trường chứng khoán Việt Nam trải qua một phiên giao dịch đầy biến động ngày 18/3. Nối tiếp nhịp hồi phục tích cực từ phiên trước, VN-Index mở cửa trong trạng thái hưng phấn, nhanh chóng nới rộng đà tăng lên hơn 30 điểm nhờ lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Tuy nhiên, kịch bản quen thuộc lặp lại. Khi tâm lý hưng phấn chưa kịp lan tỏa rộng, áp lực chốt lời bất ngờ gia tăng trước giờ nghỉ trưa, kéo chỉ số quay đầu giảm sâu và rơi xuống dưới tham chiếu. Đà suy yếu chủ yếu đến từ sự đảo chiều của loạt cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm bất động sản và tài chính - ngân hàng, vốn đang đóng vai trò dẫn dắt thị trường trong các nhịp trước đó.

Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 29.000 tỷ đồng , tăng nhẹ so với phiên trước nhưng chưa đủ để tạo sự bứt phá rõ rệt. Con số này phần nào phản ánh trạng thái “lưỡng lự” của dòng tiền khi nhà đầu tư vẫn duy trì sự thận trọng trong bối cảnh thị trường liên tục rung lắc mạnh.

Kết phiên, VN-Index tăng 3,54 điểm (+0,2%) lên 1.713,83 điểm; HNX-Index tăng 0,92 điểm (+0,4%) lên 247,78 điểm; UPCoM-Index ngược chiều giảm 0,65 điểm (-0,5%) xuống 124,86 điểm.

Thị trường nghiêng nhẹ về phía tiêu cực, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các nhóm cổ phiếu. Toàn thị trường ghi nhận 396 mã giảm (trong đó có 12 mã giảm sàn), 823 mã đứng giá và 349 mã tăng (gồm 36 mã tăng trần).

Riêng rổ cổ phiếu VN30 có 14 mã tăng, 5 mã đứng giá và 11 mã giảm, khiến chỉ số đại diện rổ này mất gần 5 điểm, lùi về 1.868 điểm.

Điểm đáng chú ý là việc VN-Index vẫn “giữ được sắc xanh” phần lớn nhờ lực đỡ từ nhóm dầu khí và hóa chất - những cái tên từng chịu áp lực bán rất mạnh trong thời gian gần đây. Các mã như GAS (+6,1%), PLX (+6,1%), DCM (tăng trần) hay nhóm midcap như BSR (+0,5%), PVT (tăng trần), PVD (tăng trần), PVP (+3,9%) đồng loạt bứt phá, đóng vai trò trụ đỡ cho chỉ số trong phiên rung lắc.

Ở chiều ngược lại, cổ phiếu DGC của Tập đoàn Hóa chất Đức Giang tiếp tục là tâm điểm tiêu cực khi giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp, lùi về 64.000 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong khoảng 2 tháng. Vốn hóa doanh nghiệp theo đó giảm về còn 24.300 tỷ đồng .

Đà lao dốc của DGC xuất phát từ thông tin tiêu cực liên quan đến việc Bộ Công an khởi tố vụ án và khởi tố 14 bị can tại doanh nghiệp này. Các sai phạm được xác định bao gồm hành vi đổ thải gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định trong khai thác tài nguyên và sai phạm trong công tác kế toán.

Trong đó, ông Đào Hữu Huyền - Chủ tịch HĐQT - bị khởi tố với 3 tội danh, trong khi ông Đào Hữu Duy Anh cũng bị truy cứu trách nhiệm. Thông tin này ngay lập tức tạo áp lực tâm lý lớn lên nhà đầu tư, khiến cổ phiếu bị bán tháo mạnh.

Dù khối lượng cổ phiếu DGC bị nhà đầu tư chất bán giá sàn lên tới hơn 33,4 triệu cổ phiếu (tương đương gần 9% vốn doanh nghiệp), khối lượng khớp lệnh trong phiên hôm nay chỉ đạt 643.800 đơn vị, tương đương chưa đến 1/10 khối lượng giao dịch bình quân các phiên gần đây. Nguyên nhân chủ yếu do DGC rơi vào tình trạng "trắng bên mua".

Không chỉ riêng DGC, nhiều cổ phiếu trụ khác cũng trở thành lực cản đáng kể đối với thị trường hôm nay. Các mã như STB (-6,4%), TCX (-3%), VPX (-4,5%), HVN (-3,8%), SSI (-2,3%), VIC (-0,1%), FPT (-1%), VCK (-2%) và VCI (-3,4%) đồng loạt giảm điểm, góp phần kìm hãm đà hồi phục của VN-Index.

Một yếu tố khác gây áp lực đáng kể là động thái của khối ngoại khi tiếp tục bán ròng mạnh tay gần 2.900 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Lực bán tập trung chủ yếu tại VIC (- 1.586 tỷ đồng ), SGB (- 436 tỷ đồng ) và STB (- 235 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại vẫn giải ngân vào một số cổ phiếu dầu khí như PVS, PVD hay PLX với giá trị mua ròng lên tới hàng chục tỷ đồng, cho thấy sự phân hóa rõ rệt trong chiến lược của khối này.