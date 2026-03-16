Vinaconex muốn bán hơn 18% vốn VIWASEEN

Vinaconex vừa đăng ký bán hơn 10,5 triệu cổ phiếu VIW của VIWASEEN để cơ cấu danh mục đầu tư. Động thái diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu VIW tăng giá gấp 3 chỉ sau hơn một tuần.

Vinaconex mua hơn 98% vốn VIWASEEN vào tháng 12 năm ngoái. Ảnh: VIW.

Tổng CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam - Vinaconex (HoSE: VCG) vừa đăng ký bán hơn 10,5 triệu cổ phiếu VIW, tương đương khoảng 18,16% vốn của Tổng CTCP Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam - VIWASEEN. Mục đích giao dịch là cơ cấu lại khoản đầu tư. Thời gian thực hiện dự kiến từ ngày 20/3 đến 19/4 theo phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Hiện Vinaconex đang là công ty mẹ chi phối đến 98,16% vốn tại VIWASEEN (56,9 triệu cổ phiếu VIW). Nếu thương vụ thành công, Vinaconex sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 80%, tương đương khoảng 46,4 triệu cổ phiếu.

Hồi tháng 12/2025, Vinaconex đã hoàn tất việc mua lại 98,16% vốn điều lệ của VIWASEEN từ Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) với giá trị hơn 1.200 tỷ đồng , qua đó chính thức trở thành công ty mẹ và nắm quyền chi phối VIWASEEN.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu VIW nổi lên như một điểm sáng hiếm hoi khi liên tục tăng mạnh và đi ngược xu hướng chung dù thị trường chứng khoán Việt Nam liên tục rung lắc mạnh trước những tác động tiêu cực từ chiến sự khu vực Trung Đông.

Tính đến hết phiên giao dịch ngày 16/3, mã chứng khoán này đã trải qua chuỗi 9 phiên tăng giá liên tiếp, trong đó 7 phiên gần nhất đều tăng kịch trần. Đà đi lên dồn dập này đã kéo thị giá VIW tăng một mạch khoảng 3 lần, lên 40.900 đồng/cổ phiếu, đồng thời thiết lập mức giá cao nhất kể từ khi cổ phiếu này giao dịch trên thị trường.

Tạm tính theo thị giá hiện tại, thương vụ thoái vốn kể trên có thể mang về cho Vinaconex gần 430 tỷ đồng .

Diễn biến bứt phá của VIW xuất hiện trong bối cảnh doanh nghiệp này vừa trải qua hàng loạt thay đổi quan trọng về cơ cấu cổ đông lẫn bộ máy quản trị.

Đáng chú ý nhất là vào ngày 5/3, VIWASEEN đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ bất thường. Với sự đồng thuận của toàn bộ cổ đông tham dự, đại hội đã thông qua việc miễn nhiệm HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, đồng thời bầu lại bộ máy quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Theo đó, HĐQT mới của công ty này gồm 5 thành viên là ông Tô Dũng, ông Nguyễn Xuân Đông, ông Nguyễn Hải Đăng, ông Phan Quang Khải và ông Hoàng Thiệu Bảo. Trong đó, ông Tô Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Ông Tô Dũng hiện cũng là Chủ tịch HĐQT của Xuân Cầu Holdings, một tập đoàn kinh tế tư nhân hoạt động đa ngành tại Việt Nam, với các lĩnh vực trải dài từ hạ tầng năng lượng, bất động sản đến dịch vụ logistics.

Không lâu sau khi kiện toàn bộ máy lãnh đạo, VIWASEEN tiến hành chốt ngày đăng ký cuối cùng 26/3 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 23/4 tại trụ sở tổng công ty, số 48 Tố Hữu, phường Đại Mỗ, Hà Nội.