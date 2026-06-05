Bộ Công Thương: Xăng E10 không phải lựa chọn duy nhất

Đại diện Bộ Công Thương cho biết không phải mọi phương tiện đều bắt buộc chuyển sang sử dụng xăng E10, trong khi xăng E5 RON 92 vẫn tiếp tục được phân phối trên thị trường.

Động cơ xe cũ vẫn hoạt động ổn định với xăng E5 RON 92. Ảnh: Hoài Bảo.

Tại tọa đàm “Xăng E10 bán toàn quốc: Hiểu đúng, dùng đúng, triển khai hiệu quả” do Báo Tiền Phong tổ chức sáng nay (ngày 5/6), ông Đào Duy Anh, Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), cho biết một bộ phận người tiêu dùng đang có tâm lý lo lắng và bị cuốn theo các thông tin liên quan đến xăng E10, dẫn tới suy nghĩ rằng đây sẽ là loại nhiên liệu duy nhất trên thị trường trong thời gian tới.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không phải tất cả phương tiện đều bắt buộc phải sử dụng loại nhiên liệu mới này.

Không nên mặc định phải chuyển sang sử dụng xăng E10

Theo đại diện Bộ Công Thương, khi triển khai Quyết định 53 trước đây, xăng RON 92 được lựa chọn để phối trộn nhiên liệu sinh học do đây là loại xăng có chỉ số octan (đại lượng tiêu chuẩn dùng để đo lường khả năng chống kích nổ của nhiên liệu khi bị nén) phổ biến và cao nhất trên thị trường vào thời điểm đó, hoàn toàn đáp ứng nhu cầu của phần lớn phương tiện.

Dù ngày nay các hãng xe khuyến cáo dùng xăng RON 95 để giảm khả năng kích nổ và tối ưu hiệu suất cho buồng đốt áp lực lớn, điều này chỉ đúng với các động cơ hiện đại.

Đối với các dòng xe đời cũ, động cơ vẫn hoạt động rất ổn định với xăng RON 92. Ông cho biết thị trường hiện vẫn duy trì phân phối xăng E5 RON 92 để phục vụ nhóm phương tiện này.

Vì vậy, người dân không nên mặc định phải chuyển sang sử dụng xăng E10 RON 95 hoặc quá lo lắng về việc sử dụng E10 nếu phương tiện của mình không thực sự cần thiết.

Ông Đào Duy Anh - Phó cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương). Ảnh: Tiền Phong.

Liên quan đến phản ánh của một số người dùng về tình trạng xe yếu máy hoặc khó khởi động sau khi chuyển sang xăng E10, ông Đào Duy Anh dẫn lại nhận định của các chuyên gia kỹ thuật rằng: "Đừng coi E10 là con bệnh mà hãy coi E10 là một phương tiện khám bệnh".

Theo ông, xăng E10 có đặc tính hòa tan khá tốt. Khi được đưa vào hệ thống nhiên liệu, ethanol có thể làm bong lớp cặn bẩn đã tích tụ trong thời gian dài tại bình chứa và đường dẫn nhiên liệu. Chính lượng cặn bẩn bị cuốn đi này có thể gây tắc nghẽn kim phun hoặc các bộ phận liên quan, làm giảm lượng nhiên liệu cung cấp cho động cơ và dẫn tới một số hiện tượng bất thường trong quá trình vận hành.

Để giải quyết vấn đề này, Bộ Công Thương đã khuyến cáo người dùng sở hữu xe cũ hoặc xe lâu không vận hành cần chủ động kiểm tra và thay rửa bình xăng, đường ống dẫn trước khi chuyển sang xăng E10.

Xe đời cũ cần được kiểm tra và bảo dưỡng kỹ hơn

Ở góc độ kỹ thuật, PGS.TS Đàm Hoàng Phúc, Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ôtô tại Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng nhiều người dùng e ngại việc nhiệt trị của ethanol rất thấp (chỉ khoảng 21.000 so với mức 31.000 của xăng khoáng) sẽ làm giảm công suất xe. Tuy nhiên, do tỷ lệ phối trộn chỉ là 10%, tổng nhiệt trị của xăng E10 thực tế không sụt giảm nhiều.

Với điều kiện xe mới và xăng chuẩn, mức tiêu hao nhiên liệu tổng thể chỉ biến thiên trong khoảng cộng trừ 5%. Do đó, người dùng không cần quá lo lắng về vấn đề nhiệt trị.

Theo vị chuyên gia, vấn đề đáng lưu ý hơn nằm ở khả năng tẩy rửa của ethanol. Với các dòng xe đã lăn bánh 5-10 năm, hệ thống nhiên liệu và bình xăng luôn tích tụ một lớp cặn bẩn. Khi sử dụng E10, ethanol sẽ làm tan lớp cặn này, đẩy chúng đi lên đường ống và gây ra các lỗi vận hành.

Bản chất ethanol không gây lỗi, mà nó đóng vai trò như một liều thuốc thử đối với hệ thống nhiên liệu. Nó khiến những lỗi tiềm ẩn vốn dĩ vài năm nữa mới bộc phát thì nay xảy ra sớm hơn. Với nồng độ ethanol cao hơn xăng E5 trước đây, tốc độ tẩy cặn của E10 sẽ diễn ra nhanh và mạnh hơn.

PGS.TS Đàm Hoàng Phúc - Giám đốc Chương trình đào tạo kỹ thuật ôtô tại Đại học Bách khoa Hà Nội. Ảnh: Tiền Phong.

Do đó, chủ xe nên chủ động kiểm tra bộ lọc xăng; nếu thấy đen và cặn bẩn thì cần có biện pháp súc rửa, bảo dưỡng kịp thời.

Với những chiếc xe đời cũ có tuổi đời 15-20 năm, hệ thống nhiên liệu chưa được thiết kế để thích nghi với xăng E10. Do đó, nhóm phương tiện này bắt buộc phải được đưa đến các trạm dịch vụ để kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế phụ tùng nhằm đảm bảo an toàn.

Người sử dụng cũng nên kiểm tra tình trạng lọc xăng và bình chứa nhiên liệu. Theo ông Phúc, trong quá trình tư vấn, ông đã nhận được nhiều hình ảnh cho thấy bình xăng của một số phương tiện tồn tại lượng cặn bẩn đáng kể sau nhiều năm sử dụng.

Vị chuyên gia đồng thời cho rằng cơ quan quản lý, doanh nghiệp sản xuất ôtô và các đơn vị kỹ thuật cần sớm triển khai các chương trình khảo sát, thu thập dữ liệu thực tế để xác định nguyên nhân và tỷ lệ các trường hợp phát sinh sự cố khi sử dụng xăng E10.

"Chúng ta cần có dữ liệu thực tế, có khảo sát, có đánh giá kỹ thuật để xác định nguyên nhân cụ thể và đưa ra giải pháp phù hợp cho người tiêu dùng", ông nói.

Chia sẻ thêm, ông Phúc cho biết khi xăng E10 bắt đầu được triển khai trên diện rộng, ông đã thực hiện một khảo sát nhỏ đối với hơn 10 học viên. Một số trường hợp phản ánh hiện tượng khó khởi động hoặc chết máy sau khi chuyển sang sử dụng nhiên liệu mới.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, phần lớn các phương tiện gặp hiện tượng này đều có tuổi đời trên 10 năm. Nhiều xe được phát hiện có bộ lọc nhiên liệu hoặc bình xăng chứa lượng cặn bẩn đáng kể.

Một số trường hợp thường xuyên để mức nhiên liệu quá thấp trong bình cũng có khả năng khiến cặn bẩn bị khuấy lên nhiều hơn khi sử dụng. Do đó, việc vệ sinh bình xăng và hệ thống nhiên liệu vẫn là giải pháp cần ưu tiên.