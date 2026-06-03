Gặp xăng kém chất lượng thì phản ánh qua đâu?

Người dân có thể phản ánh trực tiếp các nghi vấn về chất lượng xăng dầu, cây xăng bán sai giá hay đóng cửa bất thường thông qua ứng dụng "Quanh tôi" vừa được Bộ Công Thương ra mắt.

Ứng dụng Quanh tôi cho phép người dùng phản ánh các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Ảnh: Việt Linh.

Từ ngày 1/6, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) chính thức đưa vào vận hành ứng dụng “Quanh tôi”. Đây là nền tảng số được phát triển nhằm hỗ trợ người dân tìm kiếm cửa hàng xăng dầu, tra cứu thông tin thị trường, gửi phản ánh và quản lý chi phí nhiên liệu cá nhân.

Thông qua bản đồ số tích hợp trên ứng dụng, người dùng có thể dễ dàng xác định các cửa hàng xăng dầu gần nhất, tra cứu địa chỉ, nhận chỉ dẫn đường đi, theo dõi tình trạng hoạt động của cửa hàng cũng như cập nhật thông tin về các loại nhiên liệu và giá bán. Những tính năng này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ hiệu quả cho người dân trong các chuyến đi dài hoặc trong những thời điểm thị trường xuất hiện biến động về nguồn cung.

Bên cạnh chức năng tra cứu thông tin, "Quanh tôi" còn cho phép người dân gửi phản ánh trực tiếp tới cơ quan quản lý về các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu như bán sai giá niêm yết, đóng cửa bất thường, hạn chế lượng bán, không xuất hóa đơn hoặc các vấn đề liên quan đến chất lượng nhiên liệu, an toàn phòng cháy chữa cháy và môi trường. Các phản ánh được Cục tiếp nhận và xử lý tức thời, góp phần tăng cường sự tham gia của người dân trong giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu.

Ứng dụng cũng tích hợp tính năng đánh giá chất lượng phục vụ của các cửa hàng xăng dầu, góp phần thúc đẩy tính minh bạch và nâng cao chất lượng dịch vụ trên thị trường.

Bộ Công Thương mới cho ra mắt ứng dụng Quanh tôi. Ảnh: DMS.

Một điểm đáng chú ý khác là khả năng hỗ trợ quản lý phương tiện và theo dõi chi phí nhiên liệu cá nhân. Người dùng có thể lưu trữ thông tin xe, ghi nhận lịch sử đổ nhiên liệu, theo dõi mức tiêu hao và tổng hợp chi phí vận hành theo từng phương tiện. Điều này giúp người sử dụng chủ động hơn trong việc kiểm soát chi phí nhiên liệu và đánh giá hiệu quả sử dụng phương tiện.

Đối với các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, ứng dụng mở ra kênh tương tác mới với khách hàng thông qua việc cập nhật thông tin cửa hàng và giới thiệu các dịch vụ đi kèm như trạm sạc xe điện, cửa hàng tiện lợi, dịch vụ rửa xe, khu vệ sinh hoặc ăn uống. Việc liên tục cập nhật dữ liệu được kỳ vọng sẽ giúp người dân có thêm thông tin để lựa chọn điểm mua nhiên liệu phù hợp.

Theo Bộ Công Thương, dữ liệu thu thập từ ứng dụng cũng sẽ hỗ trợ cơ quan quản lý trong công tác phân tích, giám sát và phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường trên thị trường. Đây được xem là công cụ giúp nâng cao hiệu quả điều hành, bảo đảm nguồn cung xăng dầu phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng.

Trong thời gian tới, "Quanh tôi" dự kiến tiếp tục được bổ sung nhiều tính năng mới như cảnh báo bất thường về giá bán và tồn kho, dự báo cung cầu thị trường, cảnh báo lãng phí nhiên liệu cũng như các công cụ phân tích dữ liệu chuyên sâu phục vụ công tác quản lý.