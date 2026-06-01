Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Bộ Công Thương ra mắt chatbot giải đáp về xăng E10

  • Thứ hai, 1/6/2026 13:47 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Từ ngày 1/6, người dân có thể tra cứu nhanh các thông tin về xăng sinh học E10 thông qua chatbot hỏi đáp trên Cổng thông tin Bộ Công Thương và Báo Công Thương.

Xăng E10 đã được bán đại trà trên toàn quốc từ 1/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức được đưa vào bán đại trà trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ Công Thương.

Để phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân về loại nhiên liệu này, Báo Công Thương đã xây dựng và đưa vào vận hành một chatbot hỏi đáp về xăng E10 trên Cổng thông tin Bộ Công Thương và Báo Công Thương.

Chatbot hoạt động dựa trên bộ hàng trăm câu hỏi - đáp do tòa soạn biên soạn và kiểm duyệt, bao quát những vấn đề bạn đọc thường quan tâm, như loại phương tiện nào dùng được xăng E10, cách sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu hay lộ trình bắt buộc chuyển đổi…

Khi nhập câu hỏi, hệ thống sẽ tìm trong kho dữ liệu này và đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Bên cạnh đó, chatbot cũng gợi ý các câu hỏi liên quan để người dân chọn hỏi và nhận được câu trả lời chính xác, tức thì dựa trên nội dung đã được biên soạn và kiểm duyệt.

Đối với những câu hỏi chưa có sẵn lời giải đáp, chatbot không tự sinh nội dung mà ghi nhận lại để phía vận hành bổ sung, qua đó bảo đảm thông tin cung cấp tới người dân luôn chính thống và hạn chế sai sót.

Chatbot được tích hợp trên Báo điện tử Công Thương và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ moit.gov.vn, sử dụng thuận tiện trên cả máy tính và điện thoại.

Theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, các loại xăng không chì lưu thông trên thị trường phải được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10 trước khi đưa ra tiêu thụ. Theo đó, xăng RON 95 bán trên thị trường sẽ được phối trộn 10% ethanol nhiên liệu theo quy định mới.

Bộ Công Thương cho biết việc triển khai xăng E10 không phải là quyết định đột ngột mà nằm trong lộ trình đã được Việt Nam xây dựng từ nhiều năm trước. Ngay từ năm 2012, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Sau khi đưa xăng E5 vào sử dụng trên toàn quốc từ năm 2018, cơ quan quản lý tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, hạ tầng phối trộn, phân phối để tiến tới triển khai xăng E10.

Theo Bộ Công Thương, việc chuyển sang sử dụng xăng E10 xuất phát từ nhiều mục tiêu chiến lược. Trước hết, đây là giải pháp giúp đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu, giảm phụ thuộc vào xăng khoáng trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động khó lường. Bên cạnh đó, việc gia tăng tỷ lệ ethanol trong nhiên liệu góp phần giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đặc biệt, việc triển khai xăng E10 cũng được kỳ vọng tạo động lực cho ngành sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước, mở rộng đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp như sắn, ngô, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh.

Ai chịu trách nhiệm nếu xăng E10 làm hỏng phương tiện?

Bộ Công Thương cho biết nếu có đủ căn cứ chứng minh hư hỏng xuất phát từ nhiên liệu này, trách nhiệm trước hết thuộc về đơn vị cung cấp xăng.

30:1829 hôm qua

Đã đến lúc mua chứng khoán?

Nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường đang trong giai đoạn tích lũy cần thiết. Vùng 1.850 điểm được đánh giá là hỗ trợ quan trọng quyết định khả năng duy trì xu hướng tăng.

8 giờ trước

Dùng xăng E10 có ảnh hưởng đến điều kiện bảo hành xe?

Bên cạnh những lo ngại về động cơ, khả năng ăn mòn hay hút ẩm, một số câu hỏi khác liên quan đến quyền lợi bảo hành của chủ xe cũng vừa được Bộ Công Thương làm rõ.

46:2773 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

xăng Bộ Công Thương Nhiên liệu sinh học e10 công thương chatbot

  • Bộ Công Thương

    Bộ Công Thương là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghiệp và thương mại, bao gồm các ngành và lĩnh vực: cơ khí, luyện kim, điện, năng lượng mới, năng lượng tái tạo, dầu khí, hóa chất, vật liệu nổ công nghiệp, công nghiệp khai thác mỏ và chế biến khoáng sản, công nghiệp tiêu dùng, công nghiệp thực phẩm và công nghiệp chế biến khác, thương mại và thị trường trong nước; xuất nhập khẩu, thương mại biên giới, phát triển thị trường ngoài nước, quản lý thị trường, xúc tiến thương mại, thương mại điện tử, dịch vụ thương mại, hội nhập kinh tế quốc tế, quản lý cạnh tranh, áp dụng các biện pháp tự vệ, chống bán phá giá, chống trợ cấp, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

    Bạn có biết: Bộ Công Thương ban đầu có tên là Bộ Kinh tế, được đổi tên thành Bộ Công thương lần đầu ngày 14/5/1951. Sau nhiều lần chia tách, ngày 31/7/2007 được hợp nhất lại từ Bộ Công nghiệp và Bộ Thương mại.

    • Thành lập: 28/8/1945
    • Trụ sở chính: 54 Hai Bà Trưng, Hà Nội

  • Nhiên liệu sinh học

    Là loại nhiên liệu được hình thành từ các hợp chất có nguồn gốc động thực vật (sinh học) như mỡ động vật, dầu dừa, ngũ cốc (lúa mỳ, ngô, đậu tương…), chất thải trong nông nghiệp (rơm rạ), chất thải công nghiệp (mùn cưa, gỗ thải…). Nhiên liệu sinh học có thể được phân ra thành 3 loại gồm diesel sinh học, xăng sinh học, khí sinh học. Ưu điểm nổi bật của nhiên liệu sinh học so với nhiên liệu truyền thống là thân thiện với môi trường đồng thời là nguồn nhiên liệu tái sinh.

    Bạn có biết: Tại Việt Nam, nhiên liệu sinh học là xăng E5 sẽ được thay thế cho xăng khoáng A 92 kể từ ngày 1/1/2018.

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý