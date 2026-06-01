Bộ Công Thương ra mắt chatbot giải đáp về xăng E10

Từ ngày 1/6, người dân có thể tra cứu nhanh các thông tin về xăng sinh học E10 thông qua chatbot hỏi đáp trên Cổng thông tin Bộ Công Thương và Báo Công Thương.

Xăng E10 đã được bán đại trà trên toàn quốc từ 1/6. Ảnh: Hoài Bảo.

Từ ngày 1/6, xăng sinh học E10 chính thức được đưa vào bán đại trà trên phạm vi toàn quốc theo lộ trình quy định tại Thông tư số 50/2025/TT-BCT ngày 7/11/2025 của Bộ Công Thương.

Để phục vụ nhu cầu tìm hiểu thông tin của người dân về loại nhiên liệu này, Báo Công Thương đã xây dựng và đưa vào vận hành một chatbot hỏi đáp về xăng E10 trên Cổng thông tin Bộ Công Thương và Báo Công Thương.

Chatbot hoạt động dựa trên bộ hàng trăm câu hỏi - đáp do tòa soạn biên soạn và kiểm duyệt, bao quát những vấn đề bạn đọc thường quan tâm, như loại phương tiện nào dùng được xăng E10, cách sử dụng, mức tiêu hao nhiên liệu hay lộ trình bắt buộc chuyển đổi…

Khi nhập câu hỏi, hệ thống sẽ tìm trong kho dữ liệu này và đưa ra câu trả lời phù hợp nhất. Bên cạnh đó, chatbot cũng gợi ý các câu hỏi liên quan để người dân chọn hỏi và nhận được câu trả lời chính xác, tức thì dựa trên nội dung đã được biên soạn và kiểm duyệt.

Đối với những câu hỏi chưa có sẵn lời giải đáp, chatbot không tự sinh nội dung mà ghi nhận lại để phía vận hành bổ sung, qua đó bảo đảm thông tin cung cấp tới người dân luôn chính thống và hạn chế sai sót.

Chatbot được tích hợp trên Báo điện tử Công Thương và Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương tại địa chỉ moit.gov.vn, sử dụng thuận tiện trên cả máy tính và điện thoại.

Theo Thông tư 50/2025 của Bộ Công Thương, từ ngày 1/6, các loại xăng không chì lưu thông trên thị trường phải được phối trộn ethanol để trở thành xăng E10 trước khi đưa ra tiêu thụ. Theo đó, xăng RON 95 bán trên thị trường sẽ được phối trộn 10% ethanol nhiên liệu theo quy định mới.

Bộ Công Thương cho biết việc triển khai xăng E10 không phải là quyết định đột ngột mà nằm trong lộ trình đã được Việt Nam xây dựng từ nhiều năm trước. Ngay từ năm 2012, Thủ tướng đã ban hành Quyết định 53/2012/QĐ-TTg về lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống.

Sau khi đưa xăng E5 vào sử dụng trên toàn quốc từ năm 2018, cơ quan quản lý tiếp tục nghiên cứu, đánh giá và hoàn thiện các điều kiện kỹ thuật, hạ tầng phối trộn, phân phối để tiến tới triển khai xăng E10.

Theo Bộ Công Thương, việc chuyển sang sử dụng xăng E10 xuất phát từ nhiều mục tiêu chiến lược. Trước hết, đây là giải pháp giúp đa dạng hóa nguồn cung nhiên liệu, giảm phụ thuộc vào xăng khoáng trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động khó lường. Bên cạnh đó, việc gia tăng tỷ lệ ethanol trong nhiên liệu góp phần giảm phát thải khí nhà kính, phù hợp với các cam kết của Việt Nam tại Hội nghị COP26 về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Đặc biệt, việc triển khai xăng E10 cũng được kỳ vọng tạo động lực cho ngành sản xuất nhiên liệu sinh học trong nước, mở rộng đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp như sắn, ngô, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn và kinh tế xanh.