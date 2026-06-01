Mất khách 'ruột' Vietjet, một công ty dịch vụ hàng không phía Nam 'đi lùi'

Không còn khách hàng Vietjet Air, Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 2026 là 1.534 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 170 tỷ đồng, giảm 18%.

Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn (mã chứng khoán: SGN) vừa công bố tài liệu họp đại hội cổ đông thường niên 2026. Theo đó, hiệu quả kinh doanh của công ty đang gặp áp lực khi tổng sản lượng các chuyến bay do SGN phục vụ trong năm 2025 giảm so với năm 2024. Nguyên nhân chính đến từ việc công ty đã ngưng cung cấp dịch vụ cho Hãng hàng không Vietjet Air (mã chứng khoán: VJC) tại Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất.

Do đó, SGN tập trung vào định hướng mở rộng thị trường và phát triển khách hàng mới, tiêu biểu là việc ký kết hợp đồng phục vụ mặt đất với nhiều hãng hàng không mới, trong đó có Sun PhuQuoc Airways tại cả 3 sân bay là Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng và Cam Ranh.

Quý I năm nay, SGN ghi nhận doanh thu thuần hơn 388 tỷ đồng (giảm 7% so với cùng kỳ năm ngoái), lãi sau thuế hơn 71 tỷ đồng (giảm 8,5% so với quý I/2025).

Theo SAGS, lợi nhuận suy giảm trong bối cảnh Vietjet Air - đối tác từng đóng góp gần 40% doanh thu năm 2024 - đã chấm dứt hợp tác tại sân bay Tân Sơn Nhất. Cụ thể, Vietjet Air đã tự phục vụ mặt đất từ ngày 20/4/2025 và tiếp tục ngừng sử dụng dịch vụ sân đỗ quốc tế của doanh nghiệp từ ngày 1/11/2025.

Do đó, ở năm 2026, SGN đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 1.534 tỷ đồng (giảm 0,7%) và lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 170 tỷ đồng (giảm 18% so với mức thực hiện năm 2025). Đây là mức chỉ tiêu lợi nhuận thấp nhất trong vòng 4 năm qua.

Hiệu quả kinh doanh của Phục vụ Mặt đất Sài Gòn đang gặp áp lực.

Phục vụ Mặt đất Sài Gòn dự kiến trình cổ đông thông qua kế hoạch chia cổ tức 2025 bằng tiền với tỷ lệ 25%, tương ứng gần 84 tỷ đồng . Sang năm 2026, mức cổ tức được SGN đưa ra là 20% bằng tiền.

Theo SGN, năm 2026 ngành hàng không tiếp tục được hưởng lợi từ đà tăng trưởng kinh tế và sự mở rộng của hạ tầng hàng không trong nước. Tuy nhiên, Phục vụ Mặt đất Sài Gòn cũng nhìn nhận, các biến động kinh tế và căng thẳng địa chính trị toàn cầu sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng, hoạt động thương mại và nhu cầu đi lại quốc tế. Một số hãng hàng không đã phải điều chỉnh kế hoạch khai thác, cắt giảm tần suất hoặc thay đổi lịch bay, tác động trực tiếp đến hoạt động của các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng dịch vụ hàng không.

Chưa kể, diễn biến giá dầu và nguy cơ gián đoạn nguồn cung nhiên liệu hàng không tiếp tục là áp lực lớn đối với toàn ngành. SGN cũng lưu ý biến động tỷ giá ngoại tệ có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí đầu tư trang thiết bị, chi phí khai thác và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện kế hoạch năm 2026, Ban điều hành SGN cho biết sẽ tập trung kiểm soát chi phí, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị và khai thác phục vụ bay. Đồng thời, công ty sẽ đẩy mạnh tìm kiếm khách hàng, phát triển dịch vụ mới nhằm gia tăng doanh thu.

Đáng chú ý, SGN xác định ưu tiên mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành trong bối cảnh sân bay này chuẩn bị đi vào khai thác thương mại.

Hiện tại, Phục vụ Mặt đất Sài Gòn hiện triển khai dự án trọng điểm là xây dựng và kinh doanh dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện, trang thiết bị hàng không và dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất số 2 tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Pháp nhân mới đã được thành lập là Công ty TNHH Phục vụ mặt đất Sài Gòn - Long Thành với tỷ lệ góp vốn của SGN là 75% và đối tác là Công ty CP Phục vụ Mặt đất Hà Nội (mã chứng khoán: HGS) góp 25% vốn còn lại.

Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ hàng không, gồm khai thác kết cấu hạ tầng, trang thiết bị của cảng hàng không, sân bay; cung ứng dịch vụ bảo dưỡng tàu bay, phụ tùng, thiết bị hàng không; cung ứng các dịch vụ phục vụ kỹ thuật thương mại mặt đất...

Công ty CP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn và Công ty CP Phục vụ Mặt đất Hà Nội đều có vốn góp của Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam (mã chứng khoán: ACV) với tỷ lệ sở hữu lần lượt 48,03% và 20%. Ngoài ra, hãng Hàng không Vietjet cũng nắm 9,11% vốn SGN.