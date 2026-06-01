Chi gần nghìn tỷ giải phóng mặt bằng ngay cạnh sân bay Long Thành

UBND TP Đồng Nai phê duyệt chi gần 1.000 tỷ để bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 1.165 ha đất thuộc Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành, nằm cạnh sân bay Long Thành.

UBND TP Đồng Nai vừa có quyết định phê duyệt Dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để tạo quỹ đất sạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất thuộc phạm vi quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị - thương mại - dịch vụ Long Thành tại xã Bình An và phường Long Thành.

Dự án có mục tiêu thu hồi đất, tạo quỹ đất sạch và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 4 khu đất với tổng diện tích khoảng 1.165 ha. Trong đó, Khu 1 (phân khu A) rộng khoảng 610 ha; Khu 2 (phân khu E) khoảng 329 ha; Khu 3 (phân khu I và phân khu II thuộc Khu tái định cư Bình Sơn cũ) khoảng 170 ha; và Khu 4 khoảng 55 ha.

Tổng mức đầu tư dự án gần 984 tỷ đồng , chủ yếu dành cho công tác giải phóng mặt bằng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng tại Khu 1 hơn 515 tỷ đồng ; Khu 2 hơn 278 tỷ đồng ; Khu 3 hơn 144 tỷ đồng và Khu 4 hơn 47 tỷ đồng .

Nguồn vốn thực hiện được ứng từ Quỹ Phát triển đất TP Đồng Nai. Dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2027.

Theo kế hoạch, trong năm 2026, các cơ quan chức năng sẽ hoàn tất thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án; trình HĐND TP Đồng Nai thông qua danh mục thu hồi đất; triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tiếp nhận mặt bằng đối với 4 khu đất, dự kiến hoàn thành trong tháng 8.

Sang năm 2027, dự án sẽ được thực hiện công tác quyết toán và hoàn trả ứng vốn.

Dự án do UBND TP Đồng Nai quyết định đầu tư, giao Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Đồng Nai làm chủ đầu tư. Đơn vị này chịu trách nhiệm tổ chức triển khai dự án, thực hiện thanh quyết toán và hoàn trả vốn theo quy định.