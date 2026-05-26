Vẫn 'căng' vấn đề thiếu lao động ở sân bay Long Thành

Dù đang bước vào giai đoạn cao điểm thi công để đạt mục tiêu khai thác trong năm 2026, công trường sân bay Long Thành vẫn đối mặt áp lực lớn về nhân sự khi thiếu hụt nghiêm trọng.

Sân bay Long Thành hiện thiếu khoảng 2.390 nhân công. Ảnh: Quỳnh Danh.

Theo báo cáo mới nhất của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), tổng nhu cầu nhân lực trực tiếp của toàn dự án hiện vào khoảng hơn 10.000 người. Tuy nhiên, số nhân công đã huy động mới đạt khoảng 73% kế hoạch.

Cụ thể, tổng số lao động trực tiếp hiện diện tại công trường hiện đạt khoảng 6.562/8.952 người theo kế hoạch, đồng nghĩa dự án vẫn thiếu khoảng 2.390 nhân công.

ACV cho biết áp lực nhân sự gia tăng trong bối cảnh hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm cùng triển khai tại khu vực phía Nam, đặc biệt ở Đồng Nai như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, dự án mở rộng TP.HCM - Long Thành và các dự án thành phần của sân bay Long Thành.

Điều này khiến thị trường lao động xây dựng rơi vào tình trạng cạnh tranh gay gắt, nhất là với nhóm lao động có tay nghề và nhân sự kỹ thuật.

Nhiều gói thầu chỉ đạt 25-50% kế hoạch nhân sự

Theo báo cáo của ACV, tình trạng thiếu hụt nhân lực hiện tập trung tại một số gói thầu lớn, có khối lượng thi công cao.

Đáng chú ý nhất là gói thầu 7.8a khi mới huy động được khoảng 69/275 nhân công, tương đương khoảng 25% kế hoạch, thiếu tới 206 người.

Trong đó, nhóm kết cấu chỉ đạt khoảng 21% nhu cầu nhân lực, còn nhóm hoàn thiện - hạ tầng mới đạt khoảng 16%.

Một gói thầu khác là 7.8 hiện cũng mới đạt khoảng 50% kế hoạch nhân sự khi huy động được 353/705 lao động. Đáng chú ý, hạng mục hoàn thiện - hạ tầng tại gói này hiện chưa huy động nhân công triển khai thi công.

Tại gói thầu 4.8, số lao động hiện đạt khoảng 1.611/2.593 người, tương đương 62% kế hoạch, thiếu gần 1.000 nhân công. Trong đó, lao động phổ thông chỉ đạt khoảng 59% nhu cầu.

Gói thầu 5.10 hiện huy động khoảng 2.026/2.635 lao động, đạt khoảng 77% kế hoạch và thiếu hơn 600 người. Một số nhóm công việc như hệ thống điều hòa không khí, cấp nguồn hay phòng cháy chữa cháy đều chưa đạt yêu cầu nhân lực.

Ngoài ra, gói thầu 11.5 hiện mới đạt khoảng 72% kế hoạch nhân sự, trong đó nhóm hoàn thiện chỉ đạt khoảng 40%.

Theo ACV, việc thiếu hụt lao động không chỉ ảnh hưởng trực tiếp tới khả năng triển khai đồng loạt các mũi thi công mà còn gây khó khăn cho công tác nội nghiệp, quản lý chất lượng, nghiệm thu và thanh toán.

Trong khi đó, một số gói hạ tầng và phụ trợ hiện đã cơ bản đáp ứng đủ nguồn nhân lực. Các gói 4.6, 4.7, 4.9, 4.12, 5.11 và 6.12 đều đạt 100% kế hoạch huy động nhân công.

Nhà thầu chịu áp lực vì giá nhiên liệu và vật liệu tăng

Không chỉ thiếu nhân sự, các nhà thầu tại sân bay Long Thành còn chịu áp lực lớn từ biến động giá nhiên liệu và vật liệu xây dựng.

Theo ACV, trên công trường hiện có khoảng 2.500 thiết bị thi công như máy xúc, máy ủi, xe lu, máy cẩu, máy phát điện và trạm trộn bê tông. Chi phí nhiên liệu hiện chiếm tỷ trọng lớn trong vận hành các thiết bị này, đặc biệt với các gói hạ tầng đang thi công cao điểm trong mùa khô.

Sân bay Long Thành phải khai thác thương mại trong năm 2026 theo chỉ đạo của Thủ tướng. Ảnh: Quỳnh Danh.

Bên cạnh đó, nhiều loại vật liệu phụ thuộc lớn vào năng lượng như nhựa đường, xi măng và thép cũng đồng loạt tăng giá do chi phí sản xuất và vận chuyển leo thang.

ACV cho biết biến động giá nhiên liệu trong thời gian qua đã tác động trực tiếp tới các hợp đồng áp dụng đơn giá cố định. Trong trường hợp giá nhiên liệu không được xử lý kịp thời, các nhà thầu có thể chịu áp lực tài chính lớn.

“Thực tế đã xuất hiện tình trạng thi công chưa tích cực, chờ nguồn cung ổn định hoặc cơ chế điều chỉnh từ cơ quan quản lý”, báo cáo nêu.

Trước tình hình này, ACV kiến nghị cần sớm làm rõ cơ chế điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng trong bối cảnh biến động đặc biệt của giá nhiên liệu và vật liệu.

Doanh nghiệp cũng đề xuất cơ quan chức năng hoàn thiện hành lang pháp lý để chủ đầu tư có thể chủ động xử lý các đề xuất điều chỉnh giá mà không phát sinh rủi ro pháp lý trong quá trình quyết toán sau này.

Ngoài ra, ACV kiến nghị cơ quan chức năng tại Đồng Nai cập nhật công bố giá vật liệu sát với thực tế thị trường hơn nhằm phản ánh đúng biến động chi phí tại khu vực dự án Long Thành.