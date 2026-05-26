Một người vừa trúng độc đắc Vietlott 83 tỷ đồng

Vietlott vừa tìm ra chủ nhân giải Jackpot 1 Power 6/55 trị giá hơn 83 tỷ đồng, trong khi 2 người chơi khác cũng chia nhau giải Jackpot 2 với mức thưởng gần 3 tỷ đồng/người.

Người may mắn trúng độc đắc Vietlott Jackpot 1 hôm nay sẽ thực nhận gần 75 tỷ đồng sau khi nộp thuế. Ảnh: Vietlott.

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) vừa thông báo tìm ra vé số trúng giải Jackpot 1 loại hình xổ số Power 6/55 trị giá hơn 83 tỷ đồng trong kỳ quay ngày 26/5.

Cụ thể, tấm vé may mắn trúng độc đắc mang dãy số 01 - 14 - 15 - 19 - 23 - 34.

Đáng chú ý, công ty xổ số cũng ghi nhận 2 người may mắn cùng trúng Jackpot 2, qua đó chia đôi giải thưởng và nhận về 2,97 tỷ đồng mỗi người

Bên cạnh những khách hàng trúng độc đắc, Vietlott còn tìm ra 32 người trúng giải nhất (40 triệu đồng), 1.414 người trúng giải nhì (500.000 đồng) và 25.901 người trúng giải ba (50.000 đồng). Tổng giá trị trao thưởng trong kỳ quay là hơn 92 tỷ đồng .

Theo quy định, người trúng giải có nghĩa vụ nộp thuế TNCN với thuế suất 10% và được khấu trừ ngay khi nhận thưởng. Như vậy, người trúng Jackpot 1 sẽ thực nhận gần 75 tỷ đồng .

Cá nhân trúng thưởng có 60 ngày để làm thủ tục lĩnh giải kể từ ngày công bố. Giải thưởng sẽ không còn giá trị và tiền thưởng được sung vào hạng mục doanh thu khác của Vietlott nếu quá thời hạn trên.