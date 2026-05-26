Cổ đông Phát Đạt đón tin vui tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City

Cổ phiếu PDR bất ngờ “cháy hàng” khi tăng kịch trần với thanh khoản bùng nổ sau thông tin doanh nghiệp hợp tác cùng Tập đoàn Lotte tại dự án Thủ Thiêm Eco Smart City.

Chủ tịch HĐQT PDR Nguyễn Văn Đạt. Ảnh: PDR.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua thêm một phiên giao dịch giằng co mạnh khi VN-Index liên tục trồi sụt quanh mốc tham chiếu. Diễn biến cho thấy chỉ số vẫn đang ở trạng thái “kéo co” giữa lực đỡ từ nhóm ngân hàng và áp lực điều chỉnh của các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là nhóm “họ Vingroup”.

Thanh khoản tiếp tục là điểm trừ đáng chú ý. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 21.500 tỷ đồng , tiếp tục duy trì ở vùng thấp so với giai đoạn sôi động trước đó. Dòng tiền chưa cho thấy dấu hiệu quay trở lại mạnh mẽ, trong khi tâm lý nhà đầu tư vẫn khá dè dặt sau chuỗi phiên rung lắc liên tiếp.

Kết phiên, VN-Index giảm 1,85 điểm (-0,1%) xuống 1.884,18 điểm; HNX-Index tăng 6,35 điểm (+2,3%) lên 278,15 điểm; UPCoM-Index giảm 0,06 điểm (-0,1%) xuống 126,05 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng về bên mua với 403 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần), 876 mã giữ tham chiếu và 277 mã giảm (gồm 10 mã giảm sàn).

Riêng rổ cổ phiếu VN30 tiếp tục đóng vai trò “neo chỉ số” khi ghi nhận tới 20 mã tăng, chỉ 8 mã giảm và 2 mã đứng giá. Nhờ đó, VN30-Index vẫn tăng hơn 6 điểm lên 2.027 điểm bất chấp VN-Index chìm trong sắc đỏ.

VN-Index tiếp tục rung lắc trước mốc 1.900 điểm. Ảnh: TradingView.

Áp lực lớn nhất lên thị trường hôm nay tiếp tục đến từ bộ đôi VIC và VHM. Cổ phiếu VIC giảm 2,7% còn VHM mất 3,1%, qua đó lấy đi hơn 13 điểm của VN-Index. Đây cũng là lý do khiến chỉ số chung không thể giữ được sắc xanh dù phần lớn nhóm ngân hàng giao dịch khá tích cực.

Ngoài nhóm “họ Vingroup”, thị trường còn chịu tác động tiêu cực từ một số cổ phiếu lớn khác như GEE (-2,9%), SAB (-1,5%), STB (-0,6%), VJC (-0,7%), BVH (-1,3%), HCM (-1,2%), MSN (-0,3%) và MWG (-0,3%).

Ở chiều ngược lại, nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò lực đỡ chính cho thị trường. ACB gây chú ý khi tăng mạnh 5,3%, trong khi hàng loạt mã vốn hóa lớn khác như VCB (+1,1%), MBB (+2,8%), VPB (+2,2%), BID (+1,4%), CTG (+1,3%) và TCB (+1,1%) đồng loạt khởi sắc. Bên cạnh đó, một số cổ phiếu phi tài chính như GVR (+2,5%), HVN (+3,1%) và FPT (+1,4%) cũng góp phần thu hẹp đà giảm của VN-Index.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trong phiên nằm ở cổ phiếu PDR của Bất động sản Phát Đạt. Mã chứng khoán này đã tăng kịch trần lên 16.950 đồng/cổ phiếu, đồng thời xác lập mức giá cao nhất trong khoảng 3 tháng trở lại đây.

Không chỉ tăng mạnh về giá, PDR còn bùng nổ thanh khoản với gần 38 triệu cổ phiếu được sang tay thông qua giao dịch khớp lệnh, tương ứng giá trị khoảng 639 tỷ đồng . Đây là mức thanh khoản cao thứ 3 trong phiên.

Diễn biến tích cực của PDR xuất hiện sau thông tin Phát Đạt và Công ty TNHH Lotte Properties HCMC - đơn vị thuộc Lotte Group - ký biên bản ghi nhớ hợp tác liên quan đến dự án Thủ Thiêm Eco Smart City trong sáng 26/5.

Eco Smart City là một trong số ít dự án quy mô lớn còn lại tại khu đô thị mới Thủ Thiêm. Dự án được công bố lần đầu từ năm 2017 với tổng vốn đầu tư khoảng 900 triệu USD . Đến tháng 9/2022, phía Lotte từng tổ chức lễ động thổ dự án, tuy nhiên sau gần 3 năm, khu đất vẫn gần như chưa xuất hiện hoạt động xây dựng đáng kể.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án được phát triển trên quỹ đất gần 7,5 ha với diện tích xây dựng khoảng 5 ha, bao gồm khu trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ tổng hợp và khu dân cư đa chức năng. Điểm nhấn của tổ hợp là tòa tháp cao 50 tầng tại khu vực lõi Thủ Thiêm.

Về giao dịch khối ngoại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng sang phiên thứ 4 liên tiếp với giá trị gần 900 tỷ đồng . Áp lực bán mạnh tập trung chủ yếu tại MSB (- 488 tỷ đồng ), HPG (- 150 tỷ đồng ), VIC (- 129 tỷ đồng ) và VHM (- 120 tỷ đồng ).

Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại giải ngân đáng kể vào PDR (+ 64 tỷ đồng ), ACB (+ 49 tỷ đồng ) và SSI (+ 47 tỷ đồng ).