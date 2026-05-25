Cổ phiếu xăng dầu bị bán tháo

Áp lực bán mạnh tại nhóm cổ phiếu xăng dầu và năng lượng khiến thị trường chứng khoán tiếp tục rung lắc dữ dội trong phiên 25/5.

Cổ phiếu PLX của Petrolimex giảm hơn 5% và vẫn đang ở vùng giá thấp nhất 5 tháng qua. Ảnh: Việt Linh.

Sau 2 phiên rung lắc mạnh liên tiếp, thị trường chứng khoán Việt Nam trong ngày 25/5 đã phát đi tín hiệu hồi phục khi lực cầu quay trở lại ở nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Dù vậy, diễn biến của chỉ số VN-Index vẫn cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường khi dòng tiền chưa thực sự nhập cuộc mạnh, còn trạng thái phân hóa tiếp tục diễn ra trên diện rộng.

Ngay từ đầu phiên, VN-Index có thời điểm bật tăng hơn 14 điểm nhờ lực kéo từ nhóm ngân hàng và bất động sản. Tuy nhiên, áp lực chốt lời nhanh chóng xuất hiện khiến chỉ số nhiều lần thu hẹp đà tăng, thậm chí có lúc gần đánh mất toàn bộ thành quả.

Đáng chú ý, nhịp hồi phục của VN-Index trong phiên này mang đậm tính kỹ thuật hơn là sự xác nhận của một xu hướng tăng bền vững. Dòng tiền vẫn duy trì trạng thái phòng thủ rõ rệt khi thanh khoản trên cả 3 sàn chỉ đạt khoảng 20.300 tỷ đồng , giảm 15% so với phiên trước. Việc giá trị giao dịch suy giảm cho thấy nhà đầu tư vẫn ưu tiên quan sát thay vì mạnh tay giải ngân trở lại.

Kết phiên, VN-Index tăng 8,9 điểm (+0,5%) lên 1.886,03 điểm. HNX-Index tăng 4,29 điểm (+1,6%) lên 271,8 điểm trong khi UPCoM-Index gần như đi ngang khi giảm nhẹ 0,02 điểm (-0,1%) xuống 126,11 điểm.

Thị trường hôm nay tiếp tục nghiêng về trạng thái phân hóa mạnh. Toàn thị trường ghi nhận 309 mã tăng (gồm 20 mã tăng trần), 911 mã giữ tham chiếu và 335 mã giảm (gồm 13 mã giảm sàn).

Trong rổ cổ phiếu vốn hóa lớn VN30, lực kéo chủ yếu tập trung ở nhóm cổ phiếu trụ khi có 18 mã tăng giá, 10 mã giảm và 2 mã đứng giá. Chỉ số nhờ đó tăng gần 11 điểm lên mốc 2.021 điểm.

VN-Index chủ yếu hồi phục kỹ thuật khi thanh khoản dần cạn kiệt. Ảnh: TradingView.

Tâm điểm nâng đỡ thị trường tiếp tục là nhóm cổ phiếu “họ Vingroup”. Trong đó, VHM tăng 3,2%, VRE tăng 3,5%, VIC tăng 1,1% và VPL tăng 2,5% là những động lực chính. Đây tiếp tục là nhóm có ảnh hưởng lớn nhất tới diễn biến chỉ số trong bối cảnh nhiều nhóm ngành khác chưa thể tạo được sự đồng thuận.

Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc giữ nhịp thị trường với hàng loạt mã tăng khá tích cực như ACB (+3,1%), HDB (+2,1%), TCB (+1,1%), LPB (+1,5%) và TCX (+2,1%). Một số cổ phiếu riêng lẻ khác như VJC (+2,2%) cũng góp phần củng cố sắc xanh cho VN-Index.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh tập trung mạnh tại nhóm năng lượng và dầu khí. Hàng loạt cổ phiếu nhóm này giảm sâu như BSR (-5,1%), PLX (-5,4%), PVD (-4,9%) và GAS (-3,4%) đã tạo lực cản đáng kể lên chỉ số. Ngoài ra, nhiều bluechip khác cũng suy yếu như GVR (-2,8%), FPT (-2,1%), STB (-1,7%), BVH (-2,6%), MWG (-0,9%) và VNM (-0,7%).

Giao dịch khối ngoại tiếp tục là điểm trừ đáng chú ý khi duy trì trạng thái bán ròng mạnh tay. Tâm điểm xả hàng tập trung tại MSB với giá trị bán ròng lên tới 1.483 tỷ, chủ yếu thông qua giao dịch thỏa thuận. Bên cạnh đó, nhà đầu tư nước ngoài cũng bán ròng cổ phiếu thép HPG (- 212 tỷ đồng ) và ACB (- 135 tỷ đồng ), qua đó nâng tổng quy mô bán ròng toàn thị trường lên khoảng 2.000 tỷ đồng trong phiên.

Ở chiều ngược lại, dòng vốn ngoại chủ yếu giải ngân tại MSN (+ 145 tỷ đồng ), HDB (+ 112 tỷ đồng ) và VIC (+ 66 tỷ đồng ). Tuy nhiên, lực mua này vẫn chưa đủ để cân bằng áp lực rút vốn đang diễn ra tại nhiều cổ phiếu lớn.