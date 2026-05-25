Giá bạc trong nước leo thẳng lên mốc 81 triệu đồng/kg

Giá bạc đồng loạt tăng bốc đầu, nhiều thương hiệu ghi nhận mức tăng tới gần 3 triệu đồng/kg, giá bán vượt mốc 81 triệu đồng/kg.

Ngay đầu tuần, thị trường trong nước đã ghi nhận một phiên bứt phá đầy ấn tượng của bạc khi đảo chiều tăng mạnh sau nhịp điều chỉnh nhẹ của phiên cuối tuần trước.

Tại phân khúc bạc miếng, các đơn vị kinh doanh lớn đồng loạt điều chỉnh tăng từ 50.000 đến 70.000 đồng mỗi lượng. Sau điều chỉnh, giá bạc miếng Phú Quý được niêm yết ở mức 2,95 - 3,04 triệu đồng/lượng. Bạc miếng DOJI giao dịch quanh mức 2,94 - 3,05 triệu đồng/lượng. Giá bạc miếng Ancarat hiện giao dịch tại mức 2,937 - 3,028 triệu đồng/lượng. Bạc miếng SBJ của Sacombank lên mức 2,943 - 3,033 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc bạc thỏi, mức tăng bứt phá hơn 2 triệu đồng/kg. Giá bán bạc Phú Quý 999 loại thỏi chính thức vượt mốc 81 triệu đồng/kg, hiện giao dịch quanh vùng 78,639 - 81,066 triệu đồng/kg. Giá bạc thỏi Ancarat cũng phục hồi lên 78,32 - 80.75 triệu đồng/kg. Thương hiệu Sacombank tăng giá bạc thỏi lên 78,48 - 80,88 triệu đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay bật tăng mạnh lên mức 77,71 USD /ounce. So với chốt phiên tuần trước, giá bạc giao ngay đã tăng tới hơn 3%. Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 cũng tăng gần 3%, tiến lên áp sát ngưỡng 79 USD /ounce.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, các chuyên gia tại Tập đoàn Phú Quý cho biết trong tuần trước, giá bạc thế giới điều chỉnh giảm chủ yếu do lợi suất trái phiếu Mỹ tăng lên mức cao nhất trong hơn một năm. Tâm lý thị trường cũng chịu ảnh hưởng bởi những lo ngại liên quan đến căng thẳng chiến sự Iran quay trở lại, khiến dòng tiền có xu hướng thận trọng hơn trước các biến động địa chính trị.

“Trong ngắn hạn, việc đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục neo cao vẫn là yếu tố gây áp lực và hạn chế đà tăng của giá bạc. Tuy nhiên, nếu xuất hiện các tín hiệu tích cực trong đàm phán hòa bình Mỹ - Iran, bạc vẫn có thể nhận được lực hỗ trợ nhờ lợi suất trái phiếu giảm”, chuyên gia của Phú Quý nhận định.

Trong tuần này, tâm điểm của thị trường bạc sẽ xoay quanh tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran. Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai nước đã “phần lớn hoàn tất đàm phán”, đồng thời Iran cho biết sẵn sàng không theo đuổi vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, ông Trump cũng nhấn mạnh rằng chưa vội ký kết thỏa thuận, khiến các thông tin liên quan đến đàm phán tiếp tục chi phối mạnh tâm lý thị trường.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư sẽ theo dõi các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ như PCE và GDP quý I. Dữ liệu hiện tại cho thấy áp lực lạm phát đang gia tăng do giá năng lượng, trong khi hoạt động kinh tế Mỹ, đặc biệt ở lĩnh vực sản xuất, vẫn duy trì tích cực.