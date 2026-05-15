Giá bạc rơi thẳng đứng, mất gần 6 triệu đồng/kg

Các thương hiệu bạc lớn trên thị trường như Phú Quý, DOJI, Sacombank, Ancarat đồng loạt giảm mạnh giá bán bạc thỏi về vùng 82 triệu đồng/lượng,

Giá bạc hôm nay (15/5) trên thị trường trong nước ghi nhận phiên giảm mạnh, chấm dứt chuỗi tăng liên tiếp và gần như xóa sạch thành quả của các phiên trước đó. Diễn biến đảo chiều này chủ yếu chịu tác động từ đà hạ nhiệt của giá bạc thế giới sau giai đoạn tăng "nóng", khiến tâm lý nhà đầu tư trong nước trở nên thận trọng và kéo theo làn sóng giảm sâu trên thị trường.

Cụ thể, tại phân khúc bạc miếng, các đơn vị kinh doanh lớn ghi nhận mức giảm dao động 200.000-220.000 đồng/lượng. Sau điều chỉnh, giá bạc miếng của Phú Quý rớt còn 3,033 - 3,111 triệu đồng/lượng; giá bạc miếng Ancarat giảm mạnh về mức 3,021 - 3,099 triệu đồng/lượng; bạc miếng của DOJI còn 3,009 - 3,102 triệu/lượng; bạc miếng SBJ của Sacombank cũng hụt hơi, giảm mạnh về còn 3,009 - 3,105 triệu/lượng.

Đáng chú ý nhất trong phiên hôm nay là cú rơi "thẳng đứng" ở phân khúc bạc thỏi với mức giảm gần 6 triệu đồng trên mỗi kg, qua đó rớt về vùng 82 triệu đồng/kg.

Theo đó, giá bạc thỏi của Phú Quý hiện rớt thẳng xuống vùng 80,43 - 82,48 triệu đồng/kg. Giá bạc thỏi Ancarat cũng lùi sâu về mức 80,35 - 82,4 triệu/kg. Bạc thỏi SBJ cũng chứng kiến giá giảm về 80,24 - 82,8 triệu/kg.

Giá bạc trong nước giảm sâu chủ yếu do chịu tác động của giá bạc thế giới. Theo đó, trong phiên giao dịch gần nhất, giá bạc giao ngay đã mất gần 3% giá trị, hiện giao dịch quanh 80,88 USD /ounce.

Theo các chuyên gia tại Kitco News, giá bạc thế giới giảm mạnh do lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng và đồng USD mạnh hơn đã bù đắp cho nhu cầu trú ẩn an toàn liên quan đến căng thẳng leo thang ở eo biển Hormuz. Trước đó, giá bạc thế giới đã tăng mạnh lên gần 88 USD /ounce, mức cao nhất trong vòng hai tháng nhờ triển vọng nhu cầu công nghiệp cải thiện.

Mới đây, HSBC cũng đã nâng dự báo giá bạc, với kỳ vọng kim loại quý này sẽ đạt mức trung bình 75 USD /ounce trong năm 2026 và 68 USD /ounce vào năm 2027, cao hơn so với các dự báo trước đó lần lượt là 68,25 USD /ounce và 57 USD /ounce.

Tuy nâng mục tiêu giá bạc, HSBC vẫn giữ quan điểm thận trọng trong trung hạn. Ngân hàng này cho rằng mức thâm hụt nguồn cung đang dần thu hẹp, trong khi nhu cầu từ lĩnh vực công nghiệp và trang sức suy yếu sẽ hạn chế khả năng duy trì đà tăng mạnh của giá bạc trong thời gian dài.