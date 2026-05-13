Giá bạc tăng hơn 20 triệu đồng/kg từ đáy tháng 3

Giá bạc trong nước tiếp tục đi lên trong phiên giao dịch 13/5 khi các thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh tăng giá bán ở cả bạc miếng lẫn bạc thỏi.

Giá bạc liên tục tăng, hiện đã lấy lại hơn 20 triệu đồng/kg chỉ trong khoảng 2 tháng. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, giá bạc miếng ghi nhận mức tăng phổ biến 11.000-43.000 đồng/lượng. Sau điều chỉnh, giá bạc Phú Quý 999 được niêm yết ở mức 3,22 triệu đồng/lượng mua và 3,3 triệu đồng/lượng bán.

Tương tự, giá bạc miếng Ancarat giao dịch quanh vùng 3,2 - 3,29 triệu đồng/lượng, trong khi DOJI niêm yết ở mức 3,2 - 3,3 triệu/lượng. Giá bạc miếng SBJ của Sacombank hiện được giao dịch ở mức 3,18 - 3,27 triệu đồng/lượng.

Diễn biến đáng chú ý hơn ghi nhận ở phân khúc bạc thỏi khi giá đã tăng thêm hơn 3 triệu đồng mỗi kg so với trước đó. Hiện bạc thỏi Phú Quý 999 được giao dịch ở mức 85,78 triệu/kg chiều mua và 87,97 triệu/kg chiều bán. Tương tự, giá bạc thỏi Ancarat cũng tăng lên 85,39 - 87,57 triệu đồng/kg, trong khi bạc thỏi SBJ tại Sacombank được niêm yết ở mức 84,8 - 87,36 triệu đồng/kg.

Biến động giá bạc thỏi tại Phú Quý trong vòng 3 tháng qua. Ảnh: CanvasJS.com.

Khác với xu hướng suy yếu của vàng, giá bạc đã liên tục đi lên trong khoảng 2 tháng gần đây. So với vùng đáy thiết lập hồi giữa tháng 3, giá bạc trong nước hiện đã tăng hơn 20 triệu đồng/kg.

Động lực chính hỗ trợ thị trường trong nước đến từ đà tăng mạnh của giá bạc thế giới. Trên thị trường quốc tế, bạc giao ngay hiện giao dịch quanh mức 86,52 USD /ounce, tăng nhẹ 0,1% so với phiên trước.

Đáng chú ý, chỉ trong khoảng 3 ngày gần đây, giá bạc đã tăng từ vùng 80 USD /ounce lên trên 86 USD hiện tại, tương đương mức tăng khoảng 8%. Nếu so với vùng đáy khoảng 60 USD /ounce thiết lập hồi giữa tháng 3, kim loại quý này đã tăng hơn 40%.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, các chuyên gia thị trường tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đánh giá giá bạc thế giới tăng mạnh trong tuần qua nhờ tâm lý lạc quan liên quan đến kỳ vọng về thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, cùng với đà suy yếu của đồng USD hỗ trợ lực mua kim loại quý.

Theo các chuyên gia, dù báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ tích cực hơn dự báo làm giảm khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất, bạc vẫn duy trì xu hướng tăng nhờ nhu cầu đầu tư và triển vọng tiêu thụ công nghiệp khả quan.

Trong tuần này, dữ liệu CPI tháng 4 của Mỹ được đánh giá là yếu tố quan trọng định hướng xu hướng giá bạc. Bên cạnh đó, giá dầu tăng mạnh do căng thẳng Mỹ - Iran leo thang cũng làm gia tăng lo ngại lạm phát quay trở lại.

Ngoài ra, thị trường tiếp tục theo dõi các diễn biến địa chính trị sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ đề xuất hòa bình mới nhất từ Iran. Nhà đầu tư đồng thời kỳ vọng chuyến thăm Trung Quốc dự kiến diễn ra cuối tuần này của ông Trump có thể mang lại tín hiệu tích cực cho quan hệ thương mại và tâm lý thị trường toàn cầu.

“Trong bối cảnh hiện nay, giá bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh theo các thông tin kinh tế và địa chính trị trong ngắn hạn”, chuyên gia của Phú Quý nhận định.