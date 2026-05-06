Giá vàng bạc tăng, dầu thô 'sập' mạnh

Giá vàng thế giới bật tăng hơn 100 USD, trong khi dầu thô giảm mạnh sau khi Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ tạm dừng nỗ lực hộ tống hải quân tại eo biển Hormuz.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 6/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay ghi nhận xu hướng tăng dựng đứng 143 USD lên 4.700 USD /ounce, mức cao nhất kể từ đầu tháng 5.

Trước đó, giá kim loại quý từng rơi xuống vùng 4.500 USD /ounce trong phiên liền trước, sau khi các nhà đầu tư đổ xô bán tháo tài sản trú ẩn an toàn. Như vậy, giá kim quý hiện đã phục hồi hơn 4% kể từ vùng đáy thiết lập trong phiên 5/5.

Không chỉ vàng, giá bạc giao ngay cũng đang tăng 6% lên 77 USD /ounce, giá bạch kim tăng 3,84% lên 2.031 USD /ounce, còn giá palladium tăng 3,94% lên 1.531 USD /ounce.

Trái ngược với thị trường kim loại, giá dầu thô lại đang rơi thẳng đứng trước thông tin trên.

Cụ thể, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã giảm 8% xuống 101 USD /thùng, mức giảm sâu nhất từng được ghi nhận trong hơn một tháng qua. Hợp đồng tương lai dầu Brent cũng giảm 7,4% xuống 101,78 USD /thùng.

Tương tự, giá dầu WTI giao tại Mỹ cũng rơi thẳng đứng 8,6% xuống 93,4 USD /thùng, trong khi hợp đồng tương lai loại dầu này giảm 7,8% xuống còn 94,21 USD /thùng. Đáng chú ý, cả 2 loại dầu này đều đã giảm gần 4% trong phiên trước đó.

Axios dẫn lời 2 quan chức Mỹ và các nguồn tin khác cho biết Nhà Trắng tin rằng đang tiến gần tới một bản ghi nhớ dài một trang, bao gồm 14 điểm nhằm chấm dứt chiến tranh với Iran và thiết lập khuôn khổ cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết hơn.

Theo báo cáo, Mỹ kỳ vọng Iran sẽ phản hồi về một số điểm then chốt trong vòng 48 giờ tới. Dù cả 2 nước chưa đạt được thỏa thuận, đây là thời điểm Washington và Tehran tiến gần nhất tới một thỏa thuận kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 28/2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran nói với CNBC rằng nước này đang đánh giá đề xuất hòa bình 14 điểm từ Washington. Iran trước đó cũng cho biết họ chỉ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình "mang tính công bằng".

Hôm 5/5 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ tạm dừng Dự án Tự do, với lý do có tiến triển trong đàm phán với Iran hướng tới một thỏa thuận cuối cùng.

Chính quyền ông Trump cung cấp thông tin khoảng 23.000 thủy thủ trên các tàu thuộc 87 quốc gia đã bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư sau khi Iran gần như đóng cửa tuyến eo biển này.

"Một thỏa thuận giúp bình thường hóa dòng chảy dầu qua eo biển Hormuz là cực kỳ quan trọng", ông Warren Patterson, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng ING của Hà Lan, cho biết trong một báo cáo nghiên cứu.

Theo ông, khoảng 13 triệu thùng dầu/ngày bị gián đoạn hiện được bù đắp phần lớn bằng dầu tồn kho, nhưng lượng này đang suy giảm nhanh chóng. Điều này khiến thị trường ngày càng dễ tổn thương theo thời gian. Việc tồn kho bị thắt chặt sẽ khiến thị trường dầu biến động mạnh hơn.

Ông Nicolo Bocchin đến từ Azimut Group, cảnh báo giá dầu và năng lượng leo thang đã bắt đầu "bào mòn" nhu cầu trên thế giới. Ngay cả khi tuyến hàng hải được mở lại, việc khôi phục hoàn toàn hoạt động vận tải và dòng chảy thương mại cũng sẽ mất rất nhiều tuần.