Sau khi chạm mức thấp nhất hơn một tháng qua, giá vàng thế giới bật tăng trở lại giữa lúc các nhà đầu tư đánh giá về lệnh ngừng bắn "mong manh" giữa Mỹ và Iran.

Giá vàng thế giới đã vượt 4.600 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 5/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 34,6 USD lên 4.556,6 USD /ounce, trong khi hợp đồng tương lai giao tháng 6 cũng khép phiên với mức tăng nhẹ 0,8% lên 4.568,5 USD /ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá kim quý thế giới vẫn tiếp đà tăng mạnh 67,3 USD lên 4.623,9 USD /ounce.

Trong bối cảnh giá vàng có nhịp tăng trở lại sau chuỗi ngày giảm mạnh, Fawad Razaqzada, nhà phân tích thị trường tại City Index, nhận định nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn còn trên thị trường, dù ảnh hưởng đã trở nên suy yếu khi vàng ngày càng được coi là tài sản nhạy cảm với rủi ro.

"Dù vậy, nhu cầu phòng ngừa lạm phát, cùng với hoạt động mua vào liên tục của các ngân hàng trung ương, đã giúp hạn chế đà giảm sâu hơn cho đến nay", ông nói.

Còn ông Jim Wyckoff, nhà phân tích thị trường tại American Gold Exchange, cho biết thị trường đang chứng kiến hoạt động "bắt đáy" sau đợt bán tháo gần đây, đồng thời việc giá dầu hạ nhiệt cũng đang hỗ trợ thị trường.

Mới đây, UAE cho biết nước này bị tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái từ Iran. Trong khi đó, Washington khẳng định một lệnh ngừng bắn "mong manh" vẫn được duy trì, bất chấp các cuộc đấu hỏa lực vào ngày trước đó khi lực lượng Mỹ tìm cách khai thông eo biển Hormuz, theo Reuters.

Hiện, thị trường đang chờ đợi báo cáo việc làm của Mỹ, được công bố vào cuối tuần này, sẽ là phép thử cho thấy liệu nền kinh tế có còn đủ vững vàng để khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì chính sách tiền tệ hiện tại.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,4% lên 73,03 USD /ounce, bạch kim tăng 1% lên 1.963,3 USD /ounce và palladium tăng 1,5% lên 1.501,41 USD /ounce.