Giá vàng thế giới lao dốc

Giá vàng thế giới hiện trồi sụt quanh vùng giá thấp 4.520-4.530 USD/ounce, dù trong phiên từng ghi nhận nhịp phục hồi mạnh mẽ.

Giá vàng thế giới đang tiếp tục suy yếu. Ảnh: Bloomberg.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 4/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay trồi sụt quanh mức 4.520- 4.530 USD /ounce, tương đương giảm khoảng 80- 90 USD so với thời điểm mở đầu phiên.

Đáng chú ý, kim loại quý đã tạo thành hình chữ V trên biểu đồ giá hàng ngày khi từng có thời điểm leo lên các mốc 4.570 USD và 4.580 USD /ounce. Diễn biến này xuất hiện sau khi Iran tuyên bố đã buộc một tàu chiến Mỹ phải quay đầu khi tìm cách tiến vào eo biển Hormuz, nhưng một quan chức Mỹ bác bỏ thông tin con tàu bị trúng tên lửa Iran.

Đồng USD và giá dầu đều bật tăng sau thông tin này. Đồng bạc xanh mạnh lên khiến các kim loại được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Tuy nhiên, đà phục hồi của giá vàng không duy trì được lâu. Kim loại quý đã lùi về vùng giá thấp nhất trong hơn một tháng qua.

Thực tế, giá năng lượng tăng mạnh trong các tháng gần đây đã làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó càng củng cố kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì lãi suất ở mức cao trong thời gian dài hơn. Tuần trước, Fed đã giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp "chia rẽ nhất" kể từ năm 1992. Ngân hàng Barclays tiếp tục dự báo Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ không nới lỏng chính sách trong năm nay.

Dù vàng được xem là tài sản phòng ngừa lạm phát và bất ổn địa chính trị, kim loại này lại kém hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao do không mang lại lợi suất.

Trong tuần này, thị trường cũng sẽ chờ đón các dữ liệu quan trọng được công bố như số lượng việc làm còn trống tại Mỹ, báo cáo việc làm ADP và báo cáo bảng lương tháng 4.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay cũng đã giảm 1,9% xuống 73,94 USD /ounce; bạch kim giảm 0,9% xuống 1.971,05 USD /ounce và palladium giảm 2,4% xuống 1.488,28 USD /ounce.