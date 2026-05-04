Giá vàng thế giới ngày càng khó đoán

Giá vàng thế giới biến động như tàu lượn sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bắt đầu chiến dịch hỗ trợ các tàu mắc kẹt ở eo biển Hormuz.

Chốt phiên giao dịch ngày 3/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 14,7 USD xuống 4.598,7 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng giảm 0,45% xuống 4.623 USD /ounce.

Trước đó, vào đầu phiên, giá vàng thậm chí rơi một mạch từ 4.622 USD /ounce xuống 4.607 USD /ounce. Chỉ vài giờ sau, giá kim quý tăng trở lại 4.628 USD /ounce, nhưng đà tăng không duy trì được lâu khi vàng một lần nữa lao dốc xuống dưới vùng giá 4.600 USD .

Về tình hình địa chính trị, Tổng thống Donald Trump cho biết Mỹ sẽ bắt đầu một chiến dịch vào sáng 4/5 (giờ Mỹ), nhằm giải cứu các tàu đang mắc kẹt tại eo biển Hormuz. Ông gọi đây là một "cử chỉ nhân đạo" để hỗ trợ các quốc gia trung lập trong cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran, theo Reuters.

Ông Trump không cung cấp chi tiết về kế hoạch, nhưng nói thêm chiến dịch sẽ hỗ trợ các con tàu và thủy thủ đoàn bị "kẹt cứng" tại eo biển. Họ đang dần cạn kiệt lương thực cũng như các nguồn cung thiết yếu khác.

"Chúng tôi đã thông báo với các quốc gia này rằng Mỹ sẽ hướng dẫn các tàu của họ rời khỏi những vùng nước bị hạn chế một cách an toàn, qua đó họ có thể tiếp tục hoạt động kinh doanh một cách tự do và hiệu quả", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Iran đã chặn gần như toàn bộ hoạt động vận tải hàng hải từ khu vực Vịnh trong hơn 2 tháng qua, ngoại trừ các tàu của chính họ. Vào tháng trước, Mỹ cũng áp đặt lệnh phong tỏa đối với các tàu xuất phát từ các cảng của Iran.

Ông Trump cảnh báo rằng bất kỳ hành động cản trở nào đối với chiến dịch của Mỹ sẽ bị xử lý bằng biện pháp mạnh.

Cùng ngày, Iran cho biết họ đã nhận được phản hồi từ phía Mỹ đối với đề xuất đàm phán hòa bình mới nhất, chỉ một ngày sau khi ông Trump nói rằng ông có thể sẽ bác bỏ đề xuất này vì "Iran chưa phải trả cái giá đủ lớn".

Mặt khác, tâm điểm tuần này của thị trường sẽ chuyển sang các chỉ số kinh tế vĩ mô quan trọng của Mỹ như chỉ số PMI dịch vụ của ISM sẽ được công bố vào thứ ba. Các nhà giao dịch đang chờ đợi xem liệu lĩnh vực dịch vụ có suy yếu sau số liệu sản xuất ảm đạm vừa qua hay không.

Ngoài ra, báo cáo việc làm của ADP; số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần; bảng lương phi nông nghiệp tháng 4... cũng sẽ là những dữ liệu tiền đề quan trọng, giúp thị trường dự đoán sớm về sức mạnh của thị trường lao động.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,63% xuống 75 USD /ounce, bạch kim giảm 0,05% xuống 1.984 USD /ounce trong khi palladium giảm 0,4% xuống 1.504 USD /ounce.