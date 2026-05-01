Giá vàng thế giới giảm 2 tháng liên tiếp

  • Thứ sáu, 1/5/2026 08:21 (GMT+7)
Giá vàng thế giới ghi nhận tháng giảm thứ 2 liên tiếp, trong bối cảnh chiến sự Mỹ - Iran tiếp diễn khiến thị trường hạ triển vọng cắt giảm lãi suất.

Giá vàng thế giới đã giảm 2 tháng liên tiếp. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 30/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 78,4 USD lên 4.621,4 USD/ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên cũng tăng 1,5% lên 4.629,6 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng phổ biến dao động quanh vùng 4.620 USD/ounce.

Dù ghi nhận đà tăng mạnh trong phiên gần nhất, so với đầu tháng 4 giá kim quý hiện tại vẫn thấp hơn khoảng 1%, đánh dấu tháng giảm thứ 2 liên tiếp của mặt hàng này.

Ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, cho biết việc giá năng lượng tạm thời hạ nhiệt cùng với đà suy yếu của đồng USD đang hỗ trợ thị trường vàng, trong khi tâm điểm lớn vẫn hướng về kỳ vọng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Đồng USD giảm giá sau khi chính phủ Nhật Bản can thiệp để hỗ trợ đồng yen, đánh dấu lần can thiệp chính thức đầu tiên trong gần 2 năm qua. Đồng USD suy yếu giúp các kim loại được định giá bằng USD trở nên rẻ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Các nhà phân tích tại Citi cho rằng áp lực bán vàng có thể vẫn mạnh trong ngắn hạn do bất ổn tại Trung Đông, nhưng kim loại quý này cuối cùng sẽ lấy lại vai trò tài sản trú ẩn an toàn. Hiện, Citi giữ nguyên dự báo giá vàng ở mức 4.300 USD/ounce trong 3 tháng tới nhưng sẽ đạt 5.000 USD/ounce trong giai đoạn 6-12 tháng.

Hôm 29/4 (giờ Mỹ), Fed đã giữ nguyên lãi suất nhưng các nhà hoạch định chính sách lại bày tỏ lo ngại về lạm phát. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) cũng giữ nguyên lãi suất và đưa ra các kịch bản về tác động kinh tế từ chiến sự Iran, trong đó có một kịch bản liên quan đến việc tăng mạnh chi phí vay vốn.

Ngoài ra, dữ liệu cho thấy chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) của Mỹ tăng 0,7% trong tháng trước, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022, phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng gần 3% lên 73,59 USD/ounce. Trong khi đó, bạch kim tăng 5,3% lên 1.980,13 USD/ounce, còn palladium tăng 4,9% lên 1.529,45 USD/ounce.

Anh Nguyễn

giá vàng thế giới giá vàng kim loại quý Mỹ Iran Fed

