Giá vàng thế giới phục hồi

Giá vàng thế giới tăng trở lại sau khi chạm mức thấp nhất trong phiên giao dịch trước đó, vốn được hỗ trợ bởi đồng USD suy yếu và giá dầu liên tục tăng cao.

Trong phiên 29/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay phục hồi hơn 25 USD từ vùng đáy thiết lập trong phiên. Ảnh: Bloomberg.

Chốt phiên giao dịch 29/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 51,9 USD xuống 4.542,9 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ lại chốt phiên tăng 0,4% lên 4.578,5 USD /ounce.

Trước đó trong phiên, giá vàng có thời điểm lao dốc xuống 4.517 USD /ounce rồi lại nhanh chóng tăng trên 4.560 USD /ounce chỉ trong vài giờ. Tuy nhiên, dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, kim loại quý một lần nữa rơi xuống dưới 4.520 USD . Hiện, giá kim quý đã phục hồi trở lại trên 4.560 USD /ounce, tức nhích hơn 25 USD từ vùng đáy thiết lập trong phiên.

Đà phục hồi của vàng đến từ việc đồng USD suy yếu, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Trong khi đó, giá dầu Brent vẫn duy trì trên 119 USD /thùng khi các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, qua đó làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn kéo dài đối với nguồn cung dầu từ Trung Đông.

Một quan chức Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump đã thảo luận với các công ty dầu khí về cách giảm thiểu tác động của khả năng Mỹ phong tỏa các cảng tại Iran trong nhiều tháng, đồng thời thúc giục Tehran "sớm tỉnh táo" và ký thỏa thuận.

Cùng ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định giữ nguyên lãi suất, nhưng trong bối cảnh nội bộ có nhiều bất đồng nhất kể từ năm 1992. Đáng chú ý, 4 quan chức phản đối cho rằng Fed nên phát tín hiệu thiên về việc cắt giảm chi phí vay mượn.

Kevin Warsh, người được ông Trump đề cử làm Chủ tịch Fed, đã vượt qua một bước thủ tục quan trọng và có khả năng mở đường kế nhiệm Jerome Powell vào tháng tới.

Mặt khác, Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết nhu cầu vàng toàn cầu quý I tăng 2% so với cùng kỳ năm trước lên hơn 1.230 tấn. Động lực chủ yếu đến từ nhu cầu gia tăng mạnh đối với vàng miếng và tiền vàng. Ngoài ra, hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương tăng mạnh giúp bù đắp cho mức giảm 23% của nhu cầu vàng trang sức.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 1% lên 72,18 USD /ounce; bạch kim tăng 1,7% lên 1.911 USD /ounce; trong khi palladium tăng 0,9% lên 1.470,40 USD /ounce.