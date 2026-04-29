Lỗ nặng vì mua vàng

Chỉ trong một tháng trở lại đây, giá vàng miếng SJC đã giảm giá tới 9 triệu đồng mỗi lượng. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng một tháng qua đã lỗ tới 12 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước lại giảm mạnh, mỗi lượng tiếp đà rơi thêm gần 2 triệu đồng vào sáng nay. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sáng 29/4, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán lại tiếp tục bị kéo giãn tới 3 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, mốc 166 triệu đồng/lượng của vàng miếng hiện là vùng đáy một tháng trở lại đây. Tính trong vòng 1 tháng qua, mặt hàng này đã rớt tới 9 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng vì thế đang lỗ 12 triệu đồng mỗi lượng do phải gánh thêm chênh lệch từ giá mua vào và bán ra.

Không chỉ SJC, các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về mức 166 triệu đồng/lượng sáng nay.

DIỄN BIẾN CỦA GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166

Đà giảm mạnh cũng lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ và vàng nhẫn tròn trơn tại Phú Quý cùng giảm khoảng 1,5 triệu/lượng, lùi về mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ giao dịch vàng nhẫn tròn nhỉnh hơn SJC và Phú Quý chỉ 100.000 đồng, hiện neo ở mức 162,6 - 165,6 triệu/lượng. Mi Hồng đưa giá vàng nhẫn về quanh 163,5 - 165,5 triệu/lượng, còn sản phẩm vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI giao dịch tại 163 - 166 triệu đồng.

Vàng nhẫn tròn của Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 165,9 - 163 triệu đồng/lượng. Đây hiện là các thương hiệu có mức giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường và ngang bằng giá bán vàng miếng SJC.

Diễn biến giảm sâu của giá vàng trong nước chủ yếu từ sự lình xình của giá vàng quốc tế. Giá vàng giao ngay tiếp tục giảm nhẹ hiện rơi xuống còn 4.593 USD /ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 146 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới 20 triệu đồng/lượng.