Lỗ nặng vì mua vàng

  • Thứ tư, 29/4/2026 11:14 (GMT+7)
Chỉ trong một tháng trở lại đây, giá vàng miếng SJC đã giảm giá tới 9 triệu đồng mỗi lượng. Cộng thêm chênh lệch giá mua - bán, người mua vàng một tháng qua đã lỗ tới 12 triệu/lượng.

Giá vàng trong nước lại giảm mạnh, mỗi lượng tiếp đà rơi thêm gần 2 triệu đồng vào sáng nay. Ảnh: Khương Nguyễn.

Sáng 29/4, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 163 - 166 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm tới 1,5 triệu đồng ở cả hai chiều giao dịch so với phiên liền trước. Đáng chú ý, chênh lệch giữa giá mua và bán lại tiếp tục bị kéo giãn tới 3 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, mốc 166 triệu đồng/lượng của vàng miếng hiện là vùng đáy một tháng trở lại đây. Tính trong vòng 1 tháng qua, mặt hàng này đã rớt tới 9 triệu đồng/lượng, người mua vàng miếng vì thế đang lỗ 12 triệu đồng mỗi lượng do phải gánh thêm chênh lệch từ giá mua vào và bán ra.

Không chỉ SJC, các doanh nghiệp lớn như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt giảm giá vàng miếng về mức 166 triệu đồng/lượng sáng nay.

DIỄN BIẾN CỦA GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166

Đà giảm mạnh cũng lan sang phân khúc vàng nhẫn. Tại Công ty SJC, giá vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ và vàng nhẫn tròn trơn tại Phú Quý cùng giảm khoảng 1,5 triệu/lượng, lùi về mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, PNJ giao dịch vàng nhẫn tròn nhỉnh hơn SJC và Phú Quý chỉ 100.000 đồng, hiện neo ở mức 162,6 - 165,6 triệu/lượng. Mi Hồng đưa giá vàng nhẫn về quanh 163,5 - 165,5 triệu/lượng, còn sản phẩm vàng nhẫn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI giao dịch tại 163 - 166 triệu đồng.

Vàng nhẫn tròn của Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn Kim Gia Bảo ép vỉ của Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 165,9 - 163 triệu đồng/lượng. Đây hiện là các thương hiệu có mức giá bán vàng nhẫn cao nhất thị trường và ngang bằng giá bán vàng miếng SJC.

Diễn biến giảm sâu của giá vàng trong nước chủ yếu từ sự lình xình của giá vàng quốc tế. Giá vàng giao ngay tiếp tục giảm nhẹ hiện rơi xuống còn 4.593 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 146 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước tới 20 triệu đồng/lượng.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Giá vàng thế giới rơi tự do

Giá vàng thế giới xuống mức thấp nhất 3 tuần qua, trong khi giá dầu tăng mạnh sau thông tin UAE rút khỏi OPEC và OPEC+, trong bối cảnh các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran còn gián đoạn.

21:21 28/4/2026

Giá vàng giảm liên tục, toàn bộ người mua một tháng qua đều lỗ nặng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn cùng giảm gần nửa triệu đồng mỗi lượng trong phiên giao dịch sáng nay (28/4) để giao dịch quanh vùng dưới 169 triệu đồng/lượng.

09:46 28/4/2026

Giá vàng thế giới vẫn đang giảm

Giá vàng thế giới giảm khi tiến triển ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ-Israel với Iran vẫn chưa có đột phá, khiến giá dầu duy trì ở mức cao và dấy lên lo ngại lạm phát.

09:14 28/4/2026

Hồng Nhung

giá vàng PNJ Vàng miếng vàng nhẫn giá vàng thế giới SJC Bảo Tín Minh Châu Bảo Tín Mạnh Hải Mi Hồng DOJI Phú Quý

Áp lực với giá vàng tuần tới

16:25 26/4/2026

Giá vàng vừa khép lại tuần giảm mạnh nhất hơn một tháng qua, chấm dứt chuỗi tăng 4 tuần trước đó. Giới chuyên gia đang phân hóa rõ rệt, với nhiều cảnh báo áp lực giảm chiếm ưu thế.

