Giá vàng giảm mạnh, người mua lỗ gần 6 triệu đồng/lượng sau 1 tuần

Giá vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt đi xuống trong tuần 20-26/4, trong bối cảnh giá thế giới điều chỉnh và tâm lý thị trường chững lại.

Giá vàng phục hồi vào ngày cuối tuần 24/4 nhưng vẫn thấp hơn giá đầu tuần 2,5 triệu/lượng. Ảnh: Chí Hùng.

Thị trường vàng trong nước khép lại tuần giao dịch 20-26/4 với xu hướng giảm trên diện rộng, khi cả vàng miếng và vàng nhẫn cùng điều chỉnh mạnh sau giai đoạn tăng nóng.

Từ vùng 168,5 - 172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) vào thời điểm kết phiên giao dịch tuần trước, giá nhanh chóng giảm sâu ngay từ phiên mở cửa và các phiên tiếp theo, sau đó lùi về quanh 166,3 - 168,8 triệu đồng/lượng vào cuối tuần.

Như vậy, giá bán vàng miếng SJC giảm đến 3,2 triệu đồng/lượng sau một tuần. Nếu tính thêm chênh lệch mua - bán, ước tính người mua vàng từ đầu tuần nếu bán ra hôm nay có thể lỗ tới 5,7 triệu đồng cho mỗi lượng.

Diễn biến tương tự cũng ghi nhận ở vàng nhẫn. Tại một số doanh nghiệp, giá được điều chỉnh giảm dần qua từng phiên. Đơn cử, tại SJC, giá vàng nhẫn 99,99% từ mức 168 - 171,5 triệu đồng/lượng đầu tuần đã giảm về 165,8 - 168,3 triệu đồng/lượng khi chốt tuần, tương ứng mức giảm 3,2 triệu đồng/lượng.

Một điểm đáng chú ý là trong một số thời điểm, giá mua vào được điều chỉnh giảm nhanh hơn giá bán ra. Diễn biến này cho thấy lực cầu có dấu hiệu chững lại, trong khi nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn sau giai đoạn biến động mạnh của thị trường.

Đà giảm của vàng trong nước diễn ra cùng chiều với thị trường quốc tế. Trong tuần, giá vàng thế giới biến động mạnh, trước khi phục hồi trở lại và chốt tuần ở mức trên 4.700 USD /ounce. Áp lực chủ yếu đến từ việc đồng USD duy trì ở mức cao và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, làm suy yếu sức hấp dẫn của kim loại quý.

Bên cạnh đó, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chưa sớm nới lỏng chính sách tiền tệ cũng khiến dòng tiền trở nên thận trọng hơn với vàng, góp phần kéo dài nhịp điều chỉnh trong tuần.

Dù vậy, mặt bằng giá vàng trong nước vẫn duy trì khoảng cách lớn so với thế giới. Có thời điểm, chênh lệch lên tới gần 19-20 triệu đồng/lượng.