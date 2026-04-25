Giá vàng thế giới vẫn yếu

Giá vàng thế giới tăng nhẹ, nhưng vẫn trên đà ghi nhận tuần giảm giá giữa những biến động thị trường liên tục liên quan xung đột Mỹ - Iran.

Trong phiên giao dịch 24/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới liên tục trồi sụt. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch 24/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay tăng 16,4 USD lên 4.708,8 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ chốt phiên tăng 0,4% lên 4.740,9 USD /ounce.

Tuy nhiên, trong phiên, kim loại quý có thời điểm rớt sâu xuống 4.659 USD /ounce và liên tục giằng co trong vùng 4.670- 4.690 USD các giờ sau đó. Đến gần cuối phiên, giá vàng nỗ lực leo lên vùng giá trên 4.730 USD nhưng đà tăng không duy trì được lâu trước khi giảm xuống 4.708 USD /ounce.

Vào phiên giao dịch đầu tuần, giá kim quý từng rơi thẳng đứng từ 4.831 USD xuống 4.752 USD /ounce, dù sau đó có tăng trở lại trên mốc 4.800 USD . Đến giữa tuần, thị trường chịu áp lực bán tháo và đồng USD mạnh lên khiến vàng một lần nữa giảm mạnh từ 4.800 USD xuống dưới 4.670 USD /ounce, tức mất hơn 100 USD chỉ trong vài giờ.

Trong các phiên sau đó, giá vàng trồi sụt quanh mốc 4.700- 4.730 USD /ounce và có thời điểm lao dốc xuống 4.663,69 USD /ounce, mức thấp nhất trong gần một tuần qua. Như vậy tính chung cả tuần, giá vàng đã mất hơn 2% giá trị.

Kim loại quý này đã giảm mạnh trong suốt tháng 3 khi xung đột Mỹ - Iran khiến đồng USD mạnh lên và làm dấy lên lo ngại lạm phát cao hơn, qua đó gây áp lực lên nhu cầu vàng, theo Reuters.

Ông Daniel Pavilonis, chiến lược gia thị trường cấp cao tại RJO Futures, cho biết thị trường hiện chủ yếu bị chi phối bởi các tin tức do mức độ bất định quá lớn. "Những thông tin gần đây có xu hướng ủng hộ khả năng Mỹ đạt được một thỏa thuận hòa bình với Iran, nên thị trường đang nhìn nhận tình hình theo hướng tích cực hơn. Giá năng lượng cũng đang hạ nhiệt phần nào", ông nói thêm.

Trong khi đó, chuyên gia Giovanni Staunovo của UBS nhận định giá vàng giảm trong tuần này do giá dầu tăng, kéo theo kỳ vọng lãi suất cao hơn, đồng USD và lợi suất trái phiếu đều tăng, tất cả đều có mối tương quan với nhau.

Cụ thể, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 1,5% trong tuần, làm gia tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, trong khi đồng USD đang hướng tới tuần tăng đầu tiên trong 3 tuần, khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác.

Gần đây, cuộc xung đột rơi vào trạng thái giằng co, với eo biển Hormuz quan trọng vẫn đóng cửa dù các cuộc tấn công quân sự từ các bên liên quan đã giảm bớt. Điều này khiến nhà đầu tư phải tự suy đoán diễn biến tiếp theo hoặc phản ứng theo các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tuy nhiên, các phát biểu này vừa làm dấy lên kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình, vừa đi kèm những cảnh báo có thể nối lại các cuộc tấn công.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi dự kiến có mặt tại thủ đô Islamabad của Pakistan vào ngày 24/4 (giờ địa phương) để thảo luận các đề xuất nối lại đàm phán hòa bình với Mỹ. Nhưng theo nguồn tin chính phủ Pakistan, ông không dự kiến gặp các nhà đàm phán Mỹ. Trong một diễn biến khác, Israel và Lebanon đã gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 3 tuần.

Ở các kim loại khác, bạc giao ngay tăng 1,4% lên 76,49 USD /ounce, bạch kim tăng 0,5% lên 2.015,98 USD /ounce và palladium tăng 2,2% lên 1.499,75 USD /ounce.