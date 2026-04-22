Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Giá vàng trong nước rớt thảm

  • Thứ tư, 22/4/2026 09:22 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Giá vàng thế giới giảm sâu đêm qua xuống dưới vùng 4.670 USD/ounce, đã tác động mạnh tới thị trường vàng trong nước, kéo giá bán vàng miếng và vàng nhẫn sụt gần 1 triệu mỗi lượng.

Giá vàng trong nước tiếp đà giảm trong phiên giao dịch sáng 22/4. Ảnh: Thế Bằng.

Giá vàng trong nước đang ghi nhận xu hướng giảm mạnh trước những tác động tiêu cực của thị trường kim loại quý thế giới.

Cụ thể, trong phiên giao dịch sáng nay (22/4), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua - bán đối với mặt hàng vàng miếng ở mức 167,2 - 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Không riêng SJC, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hay Công ty Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đang ghi nhận xu hướng giảm mạnh, hiện giao dịch dưới mức 170 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã liên tục giảm trong một tuần gần nhất, từ mức cao 175,5 triệu đồng/lượng. Như vậy chỉ trong 7 ngày, giá vàng miếng đã rơi tới gần 6 triệu đồng mỗi lượng lượng. Cộng thêm biên độ chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra, người mua vàng miếng một tuần qua đã lỗ gần 9 triệu đồng/lượng.

DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY
Nguồn: SJC.
Nhãn1/1/20262/13/14/15/16/17/18/19/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/1
Giá muatriệu đồng/lượng150.8150.8150.8150.8155.1156156.1155.2156.3157.8157.8160160160.8160.8160.8160.8160.8163164.1168.5167170.2172.3172.3175175.3181.7186.6178169169163173.5177.2174.2173.5176.3176.3177.4178178178176178178178178178178178178178181.6181.6182.3181181184184184187.9185.2181.2181.7180.8182182181.1183.1184.2183.3181.8179.6179.6180.1180180172.5173.1168168163167.2170.5168.5168.6169.8169.8170.8171.9173.7170171171.5171.5171.5170.1169.5168.5169.7169.4169.4168.5170.5170167.7167.5168.5168.5168.3168.1167.2
Giá bán
152.8152.8152.8152.8157.1158158.1157.2158.3159.8159.8162162162.8162.8162.8162.8162.8165166.1170.5169172.2174.3174.3177177.3184.2189.6181172172166176.5180.2177.2176.5179.3179.3180.4181181181179181181181181181181181181181184.6184.6185.3184184187187190.9188.2184.2184.7183.8185185184.1186.1187.2186.3184.8182.6182.6183.1183183183176.1176.1171171166170.2173.5171.5171.6172.8172.8173.8174.9176.7173.5174.5174.5174.5174.5173.1172.5171.5172.7172.4172.4171.5173173.5171.2171172172171.3170.6169.7

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tiếp đà giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, mức giảm ghi nhận gần 1 triệu đồng/lượng tại các doanh nghiệp lớn.

Sau điều chỉnh, SJC giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 167 - 169,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn tròn quanh vùng 166,7 - 169,7 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn của PNJ giao dịch chắc chắn ở 166,5 - 169,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng neo tại 168 - 169,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến sụt giảm mạnh của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu đi theo biến động của giá vàng thế giới. Đêm qua có thời điểm vàng quốc tế rớt mạnh xuống dưới vùng 4.670 USD/ounce trước khi hồi phục dần về 4.752 USD/ounce hiện tại.

Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 151 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước gần 19 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi đồng USD tăng giá, trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng theo dõi các cuộc đàm phán giữa Mỹ - Iran.

9 giờ trước

Giá vàng trong nước quay đầu tăng trở lại

Giá vàng trong nước quay đầu tăng nhẹ trở lại trong phiên giao dịch sáng nay, sau khi trải qua phiên giảm "sốc" vào đầu tuần.

24 giờ trước

Giá vàng thế giới chưa ngừng giảm

Giá vàng thế giới chưa ngừng giảm khi lời đe dọa trả đũa của Iran đối với việc Mỹ tiếp quản một tàu chở hàng của nước này đã đẩy đồng USD và giá dầu tăng cao.

25:1503 hôm qua

Hồng Nhung

giá vàng PNJ vàng miếng Giá vàng trong nước vàng nhẫn giá vàng thế giới

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Tang 4 tuan lien tiep, gia vang tuan nay se ra sao? hinh anh

Tăng 4 tuần liên tiếp, giá vàng tuần này sẽ ra sao?

06:00 20/4/2026 06:00 20/4/2026

0

Giá vàng đã duy trì đà tăng tuần thứ 4 liên tiếp nhờ tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Khảo sát cho thấy Phố Wall đang nghiêng về kịch bản tăng giá trong ngắn hạn.

Gia vang the gioi rot manh hinh anh

Giá vàng thế giới rớt mạnh

08:47 20/4/2026 08:47 20/4/2026

0

Giá vàng thế giới lao dốc sau khi Mỹ bắt giữ một tàu chở hàng của Iran và giới lãnh đạo quân sự cấp cao của Tehran tuyên bố sẽ đáp trả.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý