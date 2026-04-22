Giá vàng trong nước rớt thảm

Giá vàng trong nước tiếp đà giảm trong phiên giao dịch sáng 22/4. Ảnh: Thế Bằng.
Giá vàng trong nước đang ghi nhận xu hướng giảm mạnh trước những tác động tiêu cực của thị trường kim loại quý thế giới.
Cụ thể, trong phiên giao dịch sáng nay (22/4), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua - bán đối với mặt hàng vàng miếng ở mức 167,2 - 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước.
Không riêng SJC, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hay Công ty Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đang ghi nhận xu hướng giảm mạnh, hiện giao dịch dưới mức 170 triệu đồng/lượng.
Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã liên tục giảm trong một tuần gần nhất, từ mức cao 175,5 triệu đồng/lượng. Như vậy chỉ trong 7 ngày, giá vàng miếng đã rơi tới gần 6 triệu đồng mỗi lượng lượng. Cộng thêm biên độ chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra, người mua vàng miếng một tuần qua đã lỗ gần 9 triệu đồng/lượng.
|DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG SJC GẦN ĐÂY
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|1/1/2026
|2/1
|3/1
|4/1
|5/1
|6/1
|7/1
|8/1
|9/1
|10/1
|11/1
|12/1
|13/1
|14/1
|15/1
|16/1
|17/1
|18/1
|19/1
|20/1
|21/1
|22/1
|23/1
|24/1
|25/1
|26/1
|27/1
|28/1
|29/1
|30/1
|31/1
|1/2
|2/2
|3/2
|4/2
|5/2
|6/2
|7/2
|8/2
|9/2
|10/2
|11/2
|12/2
|13/2
|14/2
|15/2
|16/2
|17/2
|18/2
|19/2
|20/2
|21/2
|22/2
|23/2
|24/2
|25/2
|26/2
|27/2
|28/2
|29/2
|1/3
|2/3
|3/3
|4/3
|5/3
|6/3
|7/3
|8/3
|9/3
|10/3
|11/3
|12/3
|13/3
|14/3
|15/3
|16/3
|17/3
|18/3
|19/3
|20/3
|21/3
|22/3
|23/3
|24/3
|25/3
|26/3
|27/3
|28/3
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|Giá mua
|triệu đồng/lượng
|150.8
|150.8
|150.8
|150.8
|155.1
|156
|156.1
|155.2
|156.3
|157.8
|157.8
|160
|160
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|160.8
|163
|164.1
|168.5
|167
|170.2
|172.3
|172.3
|175
|175.3
|181.7
|186.6
|178
|169
|169
|163
|173.5
|177.2
|174.2
|173.5
|176.3
|176.3
|177.4
|178
|178
|178
|176
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|178
|181.6
|181.6
|182.3
|181
|181
|184
|184
|184
|187.9
|185.2
|181.2
|181.7
|180.8
|182
|182
|181.1
|183.1
|184.2
|183.3
|181.8
|179.6
|179.6
|180.1
|180
|180
|172.5
|173.1
|168
|168
|163
|167.2
|170.5
|168.5
|168.6
|169.8
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|171
|171.5
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170.5
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.2
|Giá bán
|152.8
|152.8
|152.8
|152.8
|157.1
|158
|158.1
|157.2
|158.3
|159.8
|159.8
|162
|162
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|162.8
|165
|166.1
|170.5
|169
|172.2
|174.3
|174.3
|177
|177.3
|184.2
|189.6
|181
|172
|172
|166
|176.5
|180.2
|177.2
|176.5
|179.3
|179.3
|180.4
|181
|181
|181
|179
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|181
|184.6
|184.6
|185.3
|184
|184
|187
|187
|190.9
|188.2
|184.2
|184.7
|183.8
|185
|185
|184.1
|186.1
|187.2
|186.3
|184.8
|182.6
|182.6
|183.1
|183
|183
|183
|176.1
|176.1
|171
|171
|166
|170.2
|173.5
|171.5
|171.6
|172.8
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|174.5
|174.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|169.7
Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tiếp đà giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, mức giảm ghi nhận gần 1 triệu đồng/lượng tại các doanh nghiệp lớn.
Sau điều chỉnh, SJC giao dịch vàng nhẫn 99,99 loại 1-5 chỉ ở mức 167 - 169,5 triệu đồng/lượng; Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn tròn quanh vùng 166,7 - 169,7 triệu đồng/lượng; nhẫn trơn của PNJ giao dịch chắc chắn ở 166,5 - 169,5 triệu đồng/lượng; Mi Hồng neo tại 168 - 169,5 triệu đồng/lượng.
Diễn biến sụt giảm mạnh của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu đi theo biến động của giá vàng thế giới. Đêm qua có thời điểm vàng quốc tế rớt mạnh xuống dưới vùng 4.670 USD/ounce trước khi hồi phục dần về 4.752 USD/ounce hiện tại.
Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 151 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, giá vàng thế giới vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước gần 19 triệu đồng/lượng.
Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.
Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.