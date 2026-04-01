Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới giảm mạnh khi đồng USD tăng giá, trong bối cảnh nhà đầu tư thận trọng theo dõi các cuộc đàm phán giữa Mỹ - Iran.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra ngày 21/4 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay đang ghi nhận một pha lao dốc hơn 100 USD xuống vùng 4.715 USD /ounce. Hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng giảm 1,66% xuống 4.749 USD /ounce.

Mở đầu phiên, giá vàng vẫn giao dịch trên 4.810 USD /ounce, tuy nhiên giá kim quý nhanh chóng rơi xuống dưới vùng 4.800 USD . Trong các giờ sau đó, kim loại quý liên tục giằng co quanh vùng 4.770- 4.790 USD /ounce, sau đó tiếp tục rơi thẳng đứng xuống 4.715 USD /ounce dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư. Chỉ trong 24 giờ qua, giá vàng thế giới đã mất hơn 2% giá trị và giảm hơn 3% từ vùng đỉnh thiết lập gần nhất hôm 17/4.

Đà giảm mạnh của giá vàng đến từ việc đồng USD mạnh lên, khiến vàng - được định giá bằng đồng bạc xanh - trở nên đắt đỏ hơn đối với những người nắm giữ các đồng tiền khác. Cụ thể, chỉ số USD-Index đã tăng 0,3% lên 98,3 điểm.

Ông Zain Vawda, chuyên gia phân tích tại MarketPulse thuộc OANDA, nhận định thị trường vàng đang dè dặt về khả năng đạt được thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, do những diễn biến cuối tuần trước và các tín hiệu trái chiều.

Điều này tạm thời kìm hãm đà tăng và có thể khiến giá vàng dao động trong biên độ hẹp cho đến khi có kết quả rõ ràng hơn. Ông cũng nói thêm giá vàng có thể dao động trong khoảng 4.750- 4.850 USD /ounce và bất kỳ đà tăng vượt ngưỡng này cũng sẽ phụ thuộc vào các diễn biến mới tại Trung Đông.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những tín hiệu trái chiều về các cuộc đàm phán dự kiến nối lại tại Islamabad (Pakistan). Một quan chức cấp cao của Iran cho biết Tehran đang cân nhắc tham gia, dù Bộ Ngoại giao nước này đã lên án vụ Mỹ tấn công tàu thương mại Touska của Iran vào cuối tuần qua.

Bên cạnh đó, các chuyên gia ngày càng lo ngại áp lực lạm phát gia tăng do giá dầu leo thang, sau khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Iran từ ngày 28/2. Dù vàng được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát, nhu cầu đối với tài sản không sinh lãi này thường suy giảm khi lãi suất ở mức cao.

Mặt khác, ông Kevin Warsh có khả năng tiến thêm một bước trong quá trình trở thành người đứng đầu ngân hàng trung ương Mỹ, với phiên điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện dự kiến bắt đầu lúc 10h sáng cùng ngày (giờ địa phương)

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 3,83% xuống 76,56 USD /ounce; bạch kim giảm 2,92% xuống 2.030 USD /ounce; trong khi palladium giảm 1,42% xuống 1.523 USD /ounce.