Băn khoăn đề xuất hỗ trợ 5 triệu đồng chuyển đổi xe máy điện ở Hà Nội

Đại biểu HĐND Hà Nội Trần Khánh Hưng bày tỏ băn khoăn về mức hỗ trợ 5 triệu đồng khi chuyển đổi xe máy điện, cho rằng cần đánh giá kỹ khả năng người dân chuyển đổi phương tiện.

HĐND TP Hà Nội đang thảo luận về đề án triển khai vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1. Ảnh. Nam Khánh.

Ngày 2/6, tại phiên thảo luận ở tổ về các nội dung trình kỳ họp HĐND TP Hà Nội, đại biểu Trần Khánh Hưng đã góp ý đối với đề án triển khai vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1. Đây là lần thứ 3 đề án được đưa ra xem xét và là chính sách có tác động lớn đến đời sống người dân cũng như định hướng phát triển đô thị của Thủ đô.

Theo đại biểu Hưng, việc thành phố xây dựng chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện điện cho cả cá nhân và tổ chức là cần thiết. Tuy nhiên, các nội dung hỗ trợ dành cho người dân cần được nghiên cứu sâu hơn, đặc biệt là mức hỗ trợ chuyển đổi phương tiện.

Ông Hưng dẫn một số khảo sát trên các phương tiện truyền thông cho thấy nhiều ý kiến cho rằng mức hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi xe máy là khá thấp so với chi phí thực tế để chuyển sang sử dụng xe điện. Đại biểu đặt vấn đề liệu khoản hỗ trợ này có đủ tạo động lực để người dân thay đổi phương tiện hay không.

Đại biểu HĐND TP Hà Nội Trần Khánh Hưng phát biểu tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: VTC News.

Trước đó, dự thảo nghị quyết của Hà Nội đề xuất cá nhân đang thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trong khu vực Vành đai 1 và đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo toàn thành phố khi chuyển đổi phương tiện xanh sẽ được hỗ trợ 20% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 5 triệu đồng đối với cá nhân đủ điều kiện.

Với các hộ nghèo, thành phố sẽ hỗ trợ 100% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 20 triệu đồng. Ngoài ra, thành phố sẽ hỗ trợ 80% giá trị phương tiện chuyển đổi nhưng không quá 15 triệu đồng đối với cá nhân thuộc hộ cận nghèo.

Mỗi cá nhân chỉ được hỗ trợ chuyển đổi 1 lần tương ứng với 1 xe mô tô hoặc xe gắn máy.

Bên cạnh đó, người dân thường trú hoặc tạm trú liên tục từ 2 năm trở lên trên địa bàn thành phố được hỗ trợ 50% tiền lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký, biển số đối với xe mô tô, xe gắn máy khi chuyển đổi sang phương tiện giao thông xanh. Riêng đối với cá nhân thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo mức hỗ trợ là 100%.

Đại biểu Trần Khánh Hưng cũng đặt câu hỏi về việc thành phố đưa ra chính sách hỗ trợ cho người dân ở trong vùng Vành đai 1, còn những người dân sinh sống ngoài Vành đai 1 nhưng hàng ngày phải di chuyển vào Vành đai 1 làm việc thì tại sao không được hỗ trợ. Do đó, đại biểu đề nghị thành phố tiếp tục rà soát đối tượng thụ hưởng để bảo đảm sự công bằng khi triển khai chính sách.

Thảo luận về đề án, Giám đốc Công an TP Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng cho rằng thành phố cần quyết liệt trong quá trình triển khai nhưng phải đi kèm lộ trình phù hợp và sự đồng thuận xã hội. Ông cũng lưu ý đến nhóm lao động vận chuyển hàng hóa, thực phẩm từ ngoại thành vào nội đô, những người đang phụ thuộc lớn vào xe máy chạy xăng để mưu sinh.

Theo ông Tùng, trong giai đoạn chuyển tiếp, thành phố có thể nghiên cứu cơ chế cho phép một số phương tiện phục vụ vận chuyển thiết yếu hoạt động theo khung giờ nhất định. Khi thị trường xuất hiện nhiều dòng xe điện đáp ứng tốt nhu cầu chuyên chở, Hà Nội mới có thể tiến tới cấm hoàn toàn xe xăng trong khu vực nội đô.