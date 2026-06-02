Cổ phiếu Novaland có 'biến'

Cổ phiếu NVL của Novaland bất ngờ lao dốc và giảm sàn trong phiên 2/6, nâng tổng mức giảm một tháng qua lên 38% và kéo vốn hóa doanh nghiệp "bốc hơi" hàng chục nghìn tỷ đồng.

Cổ phiếu Novaland chạm mức thấp nhất 2 tháng qua. Ảnh: NVL.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên giao dịch đáng thất vọng trong ngày 2/6 khi lực bán gia tăng trên diện rộng, đẩy hàng loạt nhóm cổ phiếu chìm trong sắc đỏ.

Tổng giá trị giao dịch trên cả thị trường hôm nay chỉ đạt 21.000 tỷ đồng , dù tăng 29% so với hôm qua, đây vẫn là mức thanh khoản thấp so với giai đoạn bùng nổ trước đó.

Ngay từ đầu phiên, chỉ số VN-Index đã gặp khó khăn trong việc duy trì sắc xanh. Áp lực bán liên tục xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khiến chỉ số nhanh chóng quay đầu giảm điểm. Nỗ lực hồi phục trong phiên không kéo dài khi lực cầu tỏ ra khá dè dặt, đặc biệt tại nhóm ngân hàng và bất động sản.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm 18,07 điểm (-1%) xuống còn 1.826,47 điểm. Trong khi đó, HNX-Index tăng 9,61 điểm (+3,2%) lên 314,79 điểm và UPCoM-Index tăng nhẹ 0,22 điểm (+0,2%) lên 125,99 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng hẳn về bên bán với 446 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn), 840 mã giữ tham chiếu và chỉ 269 mã tăng (gồm 42 mã tăng trần).

Rổ cổ phiếu VN30 ghi nhận tới 26 mã giảm giá, chỉ có 3 mã tăng và duy nhất VIC giữ mức tham chiếu. Chỉ số VN30-Index vì vậy mất gần 17 điểm, lùi xuống còn 1.972 điểm.

Nhóm tài chính - ngân hàng trở thành lực cản lớn nhất đối với thị trường hôm nay. Hàng loạt mã đầu ngành đồng loạt suy yếu như CTG (-2%), VCB (-1%), HDB (-3,3%), VPB (-1,9%), MBB (-1,8%), TCB (-1,4%) và TCX (-2,9%) đã gây áp lực lên chỉ số chính.

Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu trụ cột ngoài ngành tài chính cũng chịu áp lực điều chỉnh đáng kể. VHM giảm 0,8%, GAS mất 2,4% trong khi BSR giảm tới 3,2%, góp phần kéo lùi đà vận động của các chỉ số chính.

Cổ phiếu Novaland đã giảm 38% từ đỉnh thiết lập hồi đầu tháng 5. Ảnh: TradingView.

Điểm "nóng" đáng chú ý nhất trong phiên nằm ở cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland). Mã chứng khoán này đã bị bán tháo mạnh ngay từ đầu phiên và đóng cửa ở mức giá sàn 14.200 đồng/cổ phiếu.

Đáng chú ý, khi kết thúc phiên giao dịch, NVL vẫn còn dư bán giá sàn tới hơn 24,4 triệu cổ phiếu, nhưng gần như không xuất hiện lực cầu để hấp thụ lượng cung cổ phiếu này.

Diễn biến tiêu cực khiến cổ phiếu Novaland tiếp tục nối dài chuỗi giảm sâu kể từ đầu tháng 5. So với vùng đỉnh cao nhất gần 2 năm được thiết lập cách đây khoảng một tháng, thị giá NVL hiện đã mất khoảng 38% giá trị. Vốn hóa thị trường của doanh nghiệp bất động sản này vì thế cũng thu hẹp xuống còn khoảng 31.700 tỷ đồng .

Đáng chú ý, làn sóng bán ra xuất hiện ngay sau khi Novaland công bố kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ.

Theo thông báo mới nhất, doanh nghiệp sẽ chốt danh sách cổ đông vào ngày 11/6 để triển khai phương án phát hành gần 167,6 triệu cổ phiếu thưởng. Tỷ lệ thực hiện là 40:3, tương ứng cổ đông sở hữu 40 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 3 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá đạt gần 1.676 tỷ đồng . Nguồn vốn sử dụng được lấy từ phần thặng dư vốn cổ phần theo báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, vốn điều lệ của Novaland dự kiến tăng từ gần 22.345 tỷ lên khoảng 24.021 tỷ đồng .

Trong một diễn biến khác, Novaland cũng đang tiến hành lấy ý kiến người sở hữu lô trái phiếu chuyển đổi quốc tế có lãi suất 5,25%, đáo hạn năm 2027.

Theo đề xuất gửi trái chủ, doanh nghiệp mong muốn điều chỉnh một số điều khoản của trái phiếu, đồng thời xin miễn trừ đối với một số nghĩa vụ thanh toán đã hoặc có thể không được thực hiện đúng hạn trong thời gian tới.