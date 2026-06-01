Đã đến lúc mua chứng khoán?

Nhiều công ty chứng khoán cho rằng thị trường đang trong giai đoạn tích lũy cần thiết. Vùng 1.850 điểm được đánh giá là hỗ trợ quan trọng quyết định khả năng duy trì xu hướng tăng.

Các chuyên gia vẫn khuyến nghị thận trọng giải ngân, ưu tiên quản trị rủi ro.

Trong tuần giao dịch vừa qua, thị trường chứng khoán Việt Nam đã ghi nhận diễn biến giằng co quyết liệt giữa bên mua và bên bán khi chỉ số VN-Index liên tục dao động trong vùng 1.860-1.890 điểm. Trong nửa đầu tuần, chỉ số VN-Index chủ yếu vận động với biên độ rộng, phản ánh tâm lý thận trọng của dòng tiền và sự thiếu đồng thuận giữa các nhóm cổ phiếu dẫn dắt.

Tuy nhiên, bước sang 2 phiên cuối tuần, áp lực chốt lời gia tăng tại nhóm ngân hàng và chứng khoán trước khi lan rộng sang nhiều nhóm ngành khác. Diễn biến này khiến thị trường đánh mất đà hồi phục, VN-Index liên tục chịu sức ép giảm điểm và lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quanh 1.855 điểm trong phiên cuối tuần.

Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh với tổng giá trị lên tới 6.341 tỷ đồng trong tuần vừa qua, tăng hơn 5.783 tỷ so với tuần liền trước, qua đó tạo thêm áp lực lên tâm lý nhà đầu tư trong nước.

Khép lại tuần trước, VN-Index tạm dừng tại 1.863,49 điểm, giảm 13,64 điểm (-0,7%), qua đó ghi nhận tuần điều chỉnh đầu tiên sau chuỗi tăng kéo dài trước đó.

Nhà đầu tư nên làm gì?

Sau 2 tuần giảm liên tiếp, nhiều công ty chứng khoán cho rằng VN-Index đang bước vào giai đoạn tích lũy và kiểm định lại động lực tăng trưởng, với vùng 1.850 điểm tiếp tục đóng vai trò hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.

Các chuyên gia phân tích của Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng VN-Index khép lại phiên giao dịch cuối tuần với mẫu nến Doji, trong bối cảnh sắc đỏ chiếm ưu thế trên thị trường. Diễn biến này phản ánh áp lực cung ngắn hạn vẫn đang hiện hữu.

Trên đồ thị ngày, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy chỉ số đang trong quá trình tích lũy ngắn hạn quanh vùng 1.850-1.860 điểm. VCBS đánh giá khu vực 1.840-1.850 điểm, tương ứng vùng đáy gần nhất, tiếp tục đóng vai trò là ngưỡng hỗ trợ quan trọng trong ngắn hạn.

Ở khung đồ thị giờ, VN-Index đã xuất hiện sự hồi phục nhất định trong phiên chiều. Nếu chỉ số duy trì được đà phục hồi trong các phiên tới, vùng 1.870 điểm sẽ là ngưỡng kháng cự gần nhất cần lưu ý.

VN-Index giảm tuần thứ 2 liên tiếp.

Về chiến lược giao dịch, VCBS nhận định VN-Index vẫn trong giai đoạn kiểm tra động lực quanh vùng 1.850-1.870 điểm. Dòng tiền tiếp tục phân hóa rõ nét giữa các nhóm ngành, trong khi một số cổ phiếu đã bắt đầu phát tín hiệu bật tăng trở lại sau nhịp điều chỉnh.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư nên theo dõi sát diễn biến thị trường trong các phiên tới, đồng thời thận trọng hơn với các vị thế mua mới. Nhà đầu tư nên ưu tiên tận dụng những nhịp rung lắc trong phiên để thực hiện các giao dịch ngắn hạn đối với những cổ phiếu đã có sẵn trong danh mục.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam đánh giá VN-Index biến động trong biên độ hẹp ở phiên cuối tuần khi cung và cầu tương đối cân bằng. Điều này cho thấy đà giảm của thị trường đã có dấu hiệu suy yếu trong những phiên gần đây.

Từ diễn biến hiện tại, Yuanta cho rằng thị trường đang trải qua một nhịp tích lũy tương đối lành mạnh và có khả năng sớm quay trở lại xu hướng tăng trong tuần tới.

Với tầm nhìn dưới 1 tháng, nhà môi giới này khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu hiện tại và có thể cân nhắc mua mới trong các nhịp điều chỉnh hoặc rung lắc trong phiên. Các nhóm ngành được ưu tiên gồm ngân hàng quốc doanh, hệ sinh thái Vingroup, chứng khoán và dầu khí.

Với tầm nhìn 1-5 tháng, VN-Index đã ghi nhận tuần giảm điểm thứ 2 liên tiếp, song thanh khoản thị trường có xu hướng suy giảm dần. Diễn biến đó cho thấy áp lực bán không quá mạnh trong khi xu hướng tăng trung hạn vẫn đang được duy trì.

Thị trường hiện vẫn trong quá trình tích lũy trong xu hướng tăng và vùng 1.940-1.970 điểm sẽ là mục tiêu ngắn hạn của nhịp tăng tiếp theo. Vì vậy, nhà đầu tư có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để gia tăng tỷ trọng cổ phiếu.

Tín hiệu cho thấy thị trường đang tạo nền

Theo đánh giá của Công ty Chứng khoán SSI, dù chịu áp lực rung lắc trong phiên, VN-Index vẫn đóng cửa phiên cuối tuần trước trong trạng thái cân bằng và giữ được điểm số trên vùng hỗ trợ quan trọng 1.850-1.860 điểm.

Biên độ dao động của chỉ số đang có xu hướng thu hẹp dần, cho thấy thị trường đang trong giai đoạn tích lũy và chờ đợi một nhịp biến động mạnh hơn trong ngắn hạn. Trong bối cảnh đó, vùng 1.880-1.900 điểm sẽ đóng vai trò kháng cự gần nhất, trong khi khu vực quanh 1.850-1.860 điểm tiếp tục là vùng hỗ trợ cần theo dõi.

Các chuyên gia từ Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) nhận định thị trường vẫn chưa xác lập được xu hướng rõ ràng. Do đó, nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì sự thận trọng trong giao dịch cho đến khi xuất hiện tín hiệu xác nhận xu hướng tăng hoặc giảm cụ thể hơn.

Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng trong ngắn hạn thị trường đang trải qua một nhịp điều chỉnh và tích lũy lành mạnh trong xu hướng tăng. Vì vậy, nhà đầu tư nên ưu tiên chiến lược nắm giữ, đồng thời chủ động quản trị rủi ro. Hoạt động mua mới chỉ nên thực hiện sau khi đã có sự chọn lọc kỹ lưỡng và nhà đầu tư cũng cần duy trì tỷ trọng tiền mặt hợp lý để sẵn sàng ứng phó khi xu hướng thị trường được xác nhận rõ ràng hơn.