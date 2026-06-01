Giá vàng bước vào tuần giao dịch quyết định

Các chuyên gia nhận định tuần giao dịch này có thể là thời điểm quyết định liệu vàng sẽ nối lại đà tăng hay bước vào một nhịp điều chỉnh sâu hơn.

Trong tuần giao dịch vừa qua, giá vàng thế giới tiếp tục ghi nhận biến động khi nhu cầu trú ẩn an toàn trước căng thẳng leo thang tại Trung Đông liên tục bị triệt tiêu bởi sức mạnh của đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cao và những lo ngại mới về lạm phát liên quan đến xung đột Mỹ - Iran.

Phục hồi từ đáy nhưng chưa thoát áp lực giảm

Tuần trước, giá vàng thế giới giao ngay khởi đầu ở mức 4.508 USD /ounce và nhanh chóng tăng lên khi nhà đầu tư phản ứng với những bất ổn địa chính trị kéo dài. Giá kim loại quý có thời điểm tiến sát ngưỡng 4.580 USD /ounce.

Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng vào giữa tuần sau khi Mỹ phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Giá vàng rơi xuống dưới mốc 4.500 USD /ounce trong ngày thứ Tư và tiếp tục giảm sâu vào các ngày tiếp theo, đến khi chạm đáy tuần ở 4.366 USD /ounce.

Đến phiên giao dịch thứ Sáu, giá vàng đã phục hồi khi xuất hiện thông tin về tiến triển hướng tới một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran. Giá vàng giao ngay có thời điểm vọt lên mức cao nhất tuần ở 4.595 USD /ounce trước khi hạ nhiệt và đóng cửa tuần ở mức 4.539 USD /ounce.

Xét trong 1 tuần qua, giá vàng thế giới vẫn tăng 31 USD , tương đương 0,7%.

Tuần này, cuộc khảo sát giá vàng của Kitco News với 12 chuyên gia phân tích Phố Wall cho kết quả tới 9 người (chiếm 75%) dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng. Trong khi đó, 2 chuyên gia (chiếm 17%) nhận định giá có thể giảm và chỉ 1 người (chiếm 8%) cho rằng thị trường sẽ đi ngang.

Ngược lại, trong tổng số 39 phiếu bầu trực tuyến với các nhà đầu tư cá nhân, chỉ 17 người (chiếm 44%) kỳ vọng giá vàng sẽ tăng trong tuần này. Trong khi 10 người (chiếm 26%) dự báo giá giảm, và 12 người còn lại (chiếm 31%) cho rằng kim loại quý sẽ giao dịch trong biên độ hẹp và không có nhiều biến động.

Tuần này, thị trường vàng sẽ ghi nhận một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm chỉ số PMI sản xuất do Viện Quản lý Nguồn cung Mỹ (ISM) công bố. Báo cáo này là thước đo quan trọng đánh giá liệu hoạt động sản xuất của Mỹ đang dần ổn định hay tiếp tục suy yếu.

Tiếp đến, giới đầu tư cũng sẽ nhận được báo cáo JOLTs về số lượng vị trí việc làm còn trống. Đây là một trong những chỉ báo được Fed đặc biệt quan tâm. Tương tự, các báo cáo việc làm khu vực tư nhân của ADP; chỉ số PMI dịch vụ ISM; số liệu đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ... cũng sẽ được công bố.

Tâm điểm sẽ là báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ, cung cấp bức tranh toàn diện về số việc làm mới, tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng tiền lương, những chỉ số then chốt trong quá trình hoạch định chính sách tiền tệ của Fed.

Giới phân tích bất đồng quan điểm

Ông Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, cho rằng thị trường đang phát đi những tín hiệu trái chiều khi giá dầu phản ánh kỳ vọng chiến sự Trung Đông sắp hạ nhiệt, trong khi giá vàng vẫn chưa thể hiện điều đó.

Theo ông, một trong những yếu tố hỗ trợ vàng là nguy cơ Fed chậm phản ứng trước áp lực lạm phát. Nếu Fed không kiểm soát tốt lạm phát và để giá cả leo thang ngoài tầm kiểm soát, vàng sẽ tiếp tục hưởng lợi với vai trò là tài sản phòng hộ.

Tuy nhiên, vị chuyên gia cũng cho rằng dòng tiền đầu cơ đang bị thu hút mạnh bởi làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI), khiến vàng tạm thời mất đi một phần sức hấp dẫn. Dù vậy, ông Button vẫn giữ quan điểm tích cực về triển vọng kim loại quý. Theo ông, giá vàng đã nhiều lần trụ vững tại các vùng hỗ trợ kể từ khi xung đột Iran bùng phát và chỉ đang chờ một chất xúc tác mới để nối lại xu hướng tăng.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại FXTM, cho rằng việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa Mỹ và Iran đã giúp cải thiện tâm lý trên các thị trường tài chính. Tuy nhiên, việc vàng vẫn tăng giá cùng với chứng khoán cho thấy kim loại quý hiện chịu tác động nhiều hơn từ đồng USD và kỳ vọng lãi suất thay vì nhu cầu trú ẩn truyền thống.

Ông cho rằng đà giảm mạnh của giá dầu có thể giúp hạ nhiệt áp lực lạm phát. Nếu điều này kéo theo sự suy yếu của đồng USD, vàng sẽ có thêm dư địa tăng giá trong thời gian tới.

Trong khi đó, ông Alex Kuptsikevich, nhà phân tích cấp cao tại FxPro, dự báo giá vàng có thể tiếp tục giảm trong ngắn hạn. Vùng hỗ trợ quanh 4.400 USD /ounce đang đóng vai trò rất quan trọng. Nếu mốc này bị xuyên thủng, giá vàng có thể lùi về 4.000- 4.100 USD /ounce.

Tương tự, các nhà phân tích của CPM Group cũng cho rằng vàng vẫn đang trong xu hướng điều chỉnh ngắn hạn và việc phá vỡ vùng hỗ trợ 4.400 USD /ounce có thể kích hoạt thêm một làn sóng bán tháo trên thị trường.

CPM Group cho rằng tâm lý nhà đầu tư hiện đã bớt bi quan so với vài tháng trước khi triển vọng kinh tế toàn cầu ổn định hơn và các rủi ro địa chính trị tạm thời lắng xuống. Tuy nhiên, bất kỳ diễn biến bất ngờ nào liên quan đến kinh tế hoặc địa chính trị đều có thể nhanh chóng kích hoạt nhu cầu trú ẩn và đưa giá vàng tăng trở lại.