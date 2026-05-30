Giá vàng chưa thoát nổi vùng đáy của năm

Dù ghi nhận mức tăng nửa triệu đồng trong sáng nay (30/5) nhưng giá bán vàng miếng và vàng nhẫn vẫn loanh quanh tại vùng đáy của năm.

Giá vàng trong nước nhích tăng nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng 30/5. Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng, tương ứng tăng nửa triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Dù ghi nhận mức tăng mạnh nhưng giá vàng miếng vẫn đang loay hoay ở vùng đáy của năm. Thậm chí trong phiên giao dịch ngày 28/5, giá vàng miếng từng có thời điểm lùi về mốc 157,5 triệu đồng/lượng (bán ra), thấp nhất kể từ đầu năm đến nay.

Tính chung trong vòng một tuần gần nhất, giá vàng miếng đã giảm 3 triệu đồng/lượng. Cộng với chênh lệch 3 triệu đồng từ giá mua vào và bán ra, người mua vàng miếng đã lỗ 6 triệu đồng/lượng chỉ trong 7 ngày qua.

Hồi cuối tháng 1, vàng miếng từng vọt tăng lên đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng. Sau đó, giá vàng miếng liên tục có những đợt tăng - giảm mạnh lên tới cả triệu đồng trong tháng 2 và tháng 3 trước khi đi vào chu kỳ giảm sâu kéo dài từ tháng 4 tới nay.

Như vậy so với mức đỉnh lịch sử mà mặt hàng này từng thiết lập được, hiện vàng miếng đã giảm tới 32,3 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm ròng gần 20%. Và người mua vàng miếng ở vùng đỉnh lịch sử hiện đã lỗ tới hơn 35 triệu đồng mỗi lượng do chênh lệch từ giá mua vào rồi bán ra.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC NHÍCH NHẸ Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159

Với vàng nhẫn, giá mặt hàng này cũng được các doanh nghiệp điều chỉnh tăng nửa triệu đồng trong phiên giao dịch sáng nay. Sau điều chỉnh, Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng neo giá vàng nhẫn ở 156 - 159 triệu đồng/lượng (mua - bán). Mức giá bán này ngang bằng với giá giao dịch của mặt hàng vàng miếng SJC hiện tại.

Riêng Công ty Mi Hồng có mức niêm yết giá vàng nhẫn 999 khác mặt bằng chung của thị trường khi giao dịch vàng nhẫn với người dân ở mức 156,2 - 158 triệu đồng/lượng.

Kể từ đầu năm đến nay, biến động của vàng nhẫn cũng đi cùng chiều với vàng miếng. Mặt hàng này từng lập đỉnh lịch sử năm 2026 ở mức trên 191 triệu đồng/lượng. Như vậy chỉ trong vài tháng qua, người mua lỡ đu đỉnh mặt hàng này hiện cũng đã lỗ hơn 35 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, kim loại quý giao ngay đóng cửa giao dịch tuần này ở 4.538 USD /ounce. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 144,4 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 15 triệu đồng/lượng.