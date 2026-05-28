Vàng miếng SJC rớt thảm, giá đã chạm đáy của năm

  • Thứ năm, 28/5/2026 09:54 (GMT+7)
Giá mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn rơi thêm gần 2 triệu đồng, chính thức về vùng đáy của năm 2026.

Giá vàng miếng SJC đã chính thức mất mốc 160 triệu đồng/lượng. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, CTCP Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 156 - 159 triệu đồng/lượng, tương ứng giảm tới gần 2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước (27/5).

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng… cũng đã lần lượt kéo giá vàng miếng giảm sâu, về tương đương với SJC.

Đáng chú ý, đây là vùng giá đáy của vàng miếng trong năm 2026. Trước đó, mặt hàng này cũng từng khởi động năm 2026 quanh vùng giá này rồi vọt tăng để lập đỉnh lịch sử 191,3 triệu đồng/lượng vào cuối tháng 1. Sau đó, giá vàng miếng liên tục có những đợt tăng - giảm mạnh lên tới cả triệu đồng trong tháng 2 và tháng 3 trước khi đi vào chu kỳ giảm sâu kéo dài từ tháng 4 tới nay.

Như vậy, so với mức đỉnh lịch sử mà mặt hàng này từng thiết lập được, hiện vàng miếng đã giảm tới 32 triệu đồng/lượng, tương ứng mức giảm ròng gần 20%. Và người mua vàng miếng ở vùng đỉnh lịch sử hiện đã lỗ tới 35 triệu đồng mỗi lượng do chênh lệch từ giá mua vào rồi bán ra.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC XUỐNG ĐÁY
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 156
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 159

Không chỉ vàng miếng, vàng nhẫn cũng giảm tới gần 2 triệu trong phiên giao dịch sáng nay. Sau điều chỉnh, Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đang cùng neo giá vàng nhẫn ở 156 - 159 triệu đồng/lượng. Mức giá bán này ngang bằng với giá giao dịch của mặt hàng vàng miếng SJC hiện tại.

Riêng Công ty Mi Hồng có mức niêm yết giá vàng nhẫn 999 khác mặt bằng chung của thị trường. Nhà bán vàng nổi tiếng tại TP.HCM này đang giao dịch vàng nhẫn với người dân ở mức 156 - 158 triệu đồng/lượng, tức bán ra rẻ hơn các thương hiệu khác.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, kể từ đầu năm đến nay, biến động của vàng nhẫn cũng đi cùng chiều với vàng miếng. Mặt hàng này từng lập đỉnh lịch sử năm 2026 ở mức trên 191 triệu đồng/lượng. Như vậy chỉ trong vài tháng qua, người mua lỡ đu đỉnh mặt hàng này hiện cũng đã lỗ khoảng 35 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm sâu của giá vàng trong nước sáng nay chủ yếu tới từ sự suy yếu của giá vàng thế giới. Kim loại quý giao ngay chứng kiến mức giảm gần 60 USD (-1,2%) so với giá chốt phiên liền trước, hiện đã lao thẳng về vùng trũng 4.400 USD/ounce.

Vàng thế giới giảm mạnh do chịu áp lực từ kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ nâng lãi suất trong bối cảnh chiến sự tại khu vực Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Nhà đầu tư hiện phải ngóng chờ thêm dữ liệu kinh tế Mỹ sẽ công bố vào hôm nay là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 4 nhằm tìm manh mối về lộ trình chính sách tiền tệ sắp tới. Nếu lãi suất vẫn neo cao sẽ gây bất lợi cho vàng.

Hồng Nhung

vàng miếng PNJ vàng nhẫn SJC Mi Hồng Bảo Tín Minh Châu giá vàng thế giới

