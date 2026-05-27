Giá vàng thế giới 'chìm' dưới đáy 2 tháng

Giá vàng thế giới tiếp tục giảm xuống sát vùng 4.500 USD, cũng là vùng thấp nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây, khi thị trường tập trung vào tình hình đàm phán giữa Mỹ - Iran.

Trong phiên giao dịch mới nhất, giá vàng thế giới giảm sâu xuống 4.503 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay tiếp tục ghi nhận đợt giảm mới, kéo giá giao dịch từ 4.528 USD /ounce xuống quanh mốc 4.503 USD /ounce, cũng là vùng thấp nhất trong vòng 2 tháng qua.

Trước đó trong phiên 26/5 (giờ Mỹ), mặt hàng này có lúc tăng từ 4.500 USD /ounce lên 4.538 USD /ounce. Sau vài giờ, kim loại quý bất ngờ giảm một mạch xuống 4.485 USD /ounce trước khi phục hồi trở lại lên 4.500 USD /ounce, qua đó tạo thành hình V trên biểu đồ giá hàng ngày.

Tính trong cả phiên, dưới áp lực chốt lời của thị trường, giá kim quý đã rớt mạnh 62,8 USD xuống 4.506,4 USD /ounce. Ngược lại, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ kết phiên tăng 0,3% lên 4.516,3 USD /ounce.

Giá vàng thế giới liên tục chịu sức ép từ tình hình chiến sự Mỹ - Iran. Mới đây, Iran cho biết Mỹ đã vi phạm lệnh ngừng bắn khi tiến hành các cuộc tấn công vào các mục tiêu gần eo biển Hormuz đang tranh chấp, qua đó làm cản trở các nỗ lực nhằm chấm dứt xung đột, theo Reuters.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, thông báo có thể mất "vài ngày" để đạt được một thỏa thuận chấm dứt xung đột. Trước đó, cả hai bên đều phát tín hiệu tích cực về một thỏa thuận sơ bộ nhằm kết thúc các hành động thù địch và khôi phục hoạt động vận tải hàng hải qua eo biển Hormuz.

Mặt khác, thị trường đang chờ đợi các phát biểu sắp tới của các quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), bao gồm Phó chủ tịch Philip Jefferson và Thống đốc Lisa Cook, nhằm đánh giá tác động của lạm phát đối với định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Nhà đầu tư cũng đang hướng sự chú ý tới dữ liệu Chỉ số Chi tiêu Tiêu dùng Cá nhân (PCE) của Mỹ tháng 4, dự kiến công bố vào ngày 28/5, để tìm thêm tín hiệu về lộ trình chính sách tiền tệ của Fed.

Gần đây, UBS đã hạ dự báo giá vàng cuối năm thêm 400 USD xuống còn 5.500 USD /ounce, do rủi ro kéo dài từ lợi suất trái phiếu Mỹ cao và đồng USD mạnh lên.

Trên thị trường kim loại khác, giá bạc giao ngay tăng 0,6% lên 77,40 USD /ounce; giá bạch kim gần như đi ngang ở 1.957,75 USD /ounce; trong khi giá palladium tăng 0,9% lên 1.391,68 USD /ounce.