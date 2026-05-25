Giá vàng tăng trở lại nhưng người mua vẫn đang lỗ nặng

  • Thứ hai, 25/5/2026 09:49 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Giá vàng miếng nhích tăng 500.000 đồng lên 162 triệu/lượng nhờ đà tăng mạnh của giá vàng quốc tế. Tuy nhiên, người mua vàng trong nước thời gian qua vẫn đang lỗ nặng.

Giá vàng trong nước bật tăng ngay trong phiên giao dịch đầu tiên của tuần mới (25/5). Ảnh: Việt Linh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước (25/5), Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) tăng giá mua - bán vàng miếng thêm 500.000 đồng so với chốt phiên cuối tuần trước (23/5), hiện dao động quanh 159 - 162 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giữa hai chiều tiếp tục duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Cùng thời điểm, các doanh nghiệp lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt nâng giá vàng miếng lên ngang bằng với SJC.

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tăng trở lại trong phiên giao dịch sáng nay. Các doanh nghiệp chủ yếu giữ mức tăng 200.000-500.000 đồng mỗi lượng. Sau điều chỉnh, Phú Quý, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng neo giá vàng nhẫn tròn ở 159 - 162 triệu đồng/lượng, ngang bằng với giá bán vàng miếng SJC.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC PHỤC HỒI TRỞ LẠI
Nguồn: SJC.
Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5
Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159
Giá bán ra
172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162

Dù ghi nhận phiên tăng sáng nay, xét trên biểu đồ giá hàng ngày, cả vàng miếng và vàng nhẫn trong nước đều đang trong xu hướng đi xuống kéo dài nhiều tháng qua.

Tính trong 1 tháng gần nhất, giá vàng trong nước đã giảm khoảng 8 triệu đồng mỗi lượng, tương đương mức giảm ròng 5%. Mức giảm này cộng với chênh lệch giá mua - bán các doanh nghiệp đưa ra khiến người mua vàng 1 tháng qua đã lỗ 11 triệu đồng/lượng (-6,5%).

Đà suy yếu liên tục của giá vàng trong nước còn khiến toàn bộ người mua từ đầu tháng 3 đến nay đều đang thua lỗ.

So với vùng đỉnh của năm thiết lập được hồi cuối tháng 2 (190,9 triệu đồng/lượng), giá vàng hiện tại đã giảm gần 29 triệu đồng. Người mua vàng ở vùng giá đỉnh này đang ôm khoản lỗ xấp xỉ 32 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao ngay đang ghi nhận phiên tăng mạnh 52 USD/ounce (+1%), hiện dao động quanh vùng 4.559 USD/ounce. Giá vàng tăng nhờ Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận có thể nối lại lưu thông tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, qua đó làm giảm lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng và áp lực lạm phát toàn cầu. Giá dầu giảm cũng giúp lo ngại ảnh hưởng đến lạm phát sụt giảm.

Dù vậy, giá vàng hiện vẫn chịu lực cản từ triển vọng chính sách tiền tệ khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cảnh báo cú sốc năng lượng có thể thúc đẩy lạm phát và kéo dài chu kỳ thắt chặt. Trên biểu đồ giá hàng ngày, kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran bùng phát cuối tháng 2 cho đến hiện tại, giá kim loại quý đã giảm khoảng 14%.

Trong tuần này, một số thông tin kinh tế của Mỹ được công bố tác động đến giá vàng cần được theo dõi. Chẳng hạn, Mỹ công bố khảo sát niềm tin người tiêu dùng của Conference Board, số liệu GDP và chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) sơ bộ quý I, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, và số đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và doanh số bán nhà mới trong tháng Tư.

Giá vàng thế giới phục hồi

Giá vàng thế giới phục hồi ngay khi mở cửa tuần giao dịch mới, thậm chí có thời điểm lên sát 4.580 USD/ounce, trong bối cảnh đồng USD trở nên suy yếu.

2 giờ trước

Cảnh báo giá vàng tuần sau tiếp tục giảm

Các chuyên gia Phố Wall giữ quan điểm bi quan về triển vọng trong ngắn hạn của vàng khi mặt hàng này không thể giữ được các mốc giá kháng cự quan trọng.

23 giờ trước

Giá vàng miếng thấp nhất 4 tháng, chuyên gia khuyến cáo gì?

Giá vàng thế giới giảm mạnh kéo giá vàng trong nước đồng loạt đi xuống, chuyên gia cảnh báo thị trường có thể còn biến động mạnh trong ngắn hạn, nhà đầu tư cần thận trọng khi xuống

40:2386 hôm qua

Hồng Nhung

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Giá vàng thế giới lại giảm mạnh

Chỉ trong vài giờ đầu phiên giao dịch, giá vàng thế giới mất hơn 50 USD và giảm xuống vùng giá dưới 4.500 USD/ounce.

