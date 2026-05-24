Cảnh báo giá vàng tuần sau tiếp tục giảm

Các chuyên gia Phố Wall giữ quan điểm bi quan về triển vọng trong ngắn hạn của vàng khi mặt hàng này không thể giữ được các mốc giá kháng cự quan trọng.

Thị trường vàng thế giới tuần này tiếp tục biến động mạnh, khi nhà đầu tư giằng co giữa hai xu hướng trái chiều. Một mặt, nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng do những bất ổn địa chính trị. Mặt khác, giá vàng chịu áp lực giảm từ đà tăng của đồng USD, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi lên và lo ngại lạm phát kéo dài, khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong thời gian lâu hơn.

Vàng chịu áp lực kép

Giá vàng giao ngay mở đầu tuần giao dịch ở mức 4.539 USD /ounce. Sau nhịp điều chỉnh nhẹ, giá tăng dần trong suốt ngày thứ hai và kéo dài sang thứ ba. Đà tăng chỉ chững lại khi tiến sát ngưỡng 4.600 USD /ounce, với mức cao nhất trong tuần ghi nhận tại 4.589 USD /ounce trước khi lực bán quay trở lại chiếm ưu thế.

Xu hướng đảo chiều trở nên rõ nét hơn vào cuối ngày thứ ba khi vàng nhanh chóng rơi xuống dưới mốc 4.500 USD /ounce và áp lực bán tiếp tục kéo dài sang ngày thứ tư, đưa giá xuống mức thấp nhất tuần là 4.453 USD /ounce. Sang thứ năm, giá vàng phục hồi trở lại trên mốc 4.500 USD /ounce và đóng cửa tuần này ở mức 4.508 USD /ounce.

Khảo sát mới nhất của Kitco News với 13 chuyên gia cho thấy chỉ có 2 chuyên gia (chiếm 15%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi đó, 8 người (chiếm 62%) cho rằng giá sẽ giảm và 3 người còn lại (chiếm 23%) nhận định thị trường đi ngang.

Ở chiều ngược lại, cuộc khảo sát trực tuyến với 32 nhà đầu tư lại cho thấy tâm lý tích cực. Có 18 người (chiếm 56%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Trong khi đó, 7 người (chiếm 22%) cho rằng giá giảm và 7 người còn lại dự báo thị trường đi ngang.

DỰ BÁO GIÁ VÀNG TUẦN TỚI Nguồn: Kitco News. Nhãn Tăng giá Không thay đổi Giảm giá Chuyên gia Phố Wall % 15 23 62 Nhà đầu tư nhỏ lẻ

Tuần giao dịch tới được dự báo sẽ ngắn hơn do kỳ nghỉ lễ tại Mỹ, nhưng thị trường vẫn sẽ đón nhận loạt dữ liệu kinh tế quan trọng khi hoạt động giao dịch trở lại vào thứ ba với báo cáo niềm tin người tiêu dùng của Conference Board. Chỉ số này được giới đầu tư đặc biệt quan tâm sau khi kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan bất ngờ suy yếu.

Tâm điểm dữ liệu kinh tế sẽ tập trung vào sáng thứ năm với hàng loạt báo cáo quan trọng gồm GDP sơ bộ quý I, chỉ số PCE, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần, đơn đặt hàng hàng hóa lâu bền và doanh số bán nhà mới trong tháng 4 của Mỹ.

Các chuyên gia nhận định gì về triển vọng giá vàng tuần tới?

Ông John Weyer, Giám đốc của Walsh Trading cho rằng diễn biến giá vàng trong thời gian tới vẫn sẽ phụ thuộc lớn vào tình hình căng thẳng tại Trung Đông. Theo ông, cuộc xung đột với Iran càng kéo dài thì nguy cơ gây ra những tác động tiêu cực lâu dài đối với nền kinh tế toàn cầu càng lớn.

Ông cũng cho biết kết quả khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan công bố hôm thứ sáu là tín hiệu cho thấy giá năng lượng tăng cao đang bắt đầu gây áp lực lên người tiêu dùng Mỹ thông qua chuỗi cung ứng, chứ không chỉ dừng lại ở giá xăng tại các trạm nhiên liệu.

Theo Weyer, việc thị trường chứng khoán tiếp tục tăng trưởng bất chấp căng thẳng địa chính trị và các khó khăn kinh tế khiến nhiều quỹ đầu tư khó có cơ sở để gia tăng tỷ trọng vào vàng hoặc các tài sản phòng thủ khác.

Dù vậy, ông nhấn mạnh mức giảm hiện tại của vàng chưa thực sự quá lớn nếu xét theo tỷ lệ %, bởi giá kim loại quý vẫn đang dao động quanh vùng 4.500 USD /ounce. Trong tuần tới, Weyer dự báo vàng sẽ tiếp tục giao dịch trong biên độ hẹp, với vùng hỗ trợ quanh 4.470 USD /ounce và vùng kháng cự khoảng 4.560 USD /ounce.

Trong khi đó, Alex Kuptsikevich, nhà phân tích thị trường tại FxPro lại nghiêng về kịch bản vàng sẽ giảm giá trong ngắn hạn. Theo Kuptsikevich, giá vàng đã giảm xuống quanh 4.460 USD /ounce trong nửa đầu tuần, trước khi phục hồi nhờ các tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, qua đó giúp thị trường ổn định trở lại trên mốc 4.500 USD /ounce.

Dù ghi nhận những tiến triển nhất định trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, Kuptsikevich vẫn cho rằng khả năng cao giá vàng sẽ giảm về vùng 4.370- 4.400 USD /ounce vào cuối tuần tới.

Ông cảnh báo rằng thị trường có thể chứng kiến cuộc giằng co mạnh giữa phe mua và phe bán tại vùng giá này. Nếu áp lực bán gia tăng nhanh chóng, đà giảm của vàng có thể bị đẩy mạnh hơn nữa. Ngược lại, thị trường cần ổn định trở lại trên ngưỡng 4.800 USD /ounce trước khi có thể xác nhận xu hướng tăng.