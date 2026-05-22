Cảnh tượng lạ trên 'phố vàng' Hà Nội

Phố vàng Trần Nhân Tông (Hà Nội) chiều 22/5 vắng vẻ lạ thường, dù giá vàng đang giảm sâu về mức thấp nhất kể từ đầu năm.

Chiều nay, các doanh nghiệp kinh doanh vàng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng và vàng nhẫn xuống mốc 162 triệu đồng/lượng. So với thời điểm đầu năm, giá vàng đã “bốc hơi” gần 29 triệu đồng/lượng, đánh dấu mức giảm sâu nhất từ đầu năm đến nay.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là tại “phố vàng” nổi tiếng nhất Hà Nội, lượng khách đến giao dịch lại khá thưa thớt. Tại nhiều cửa hàng lớn trên phố Trần Nhân Tông, không còn cảnh người dân đứng kín vỉa hè hay lấy số chờ mua vàng như những đợt sốt giá trước đó. Bên trong các cửa hàng, nhân viên chủ yếu ngồi tư vấn cho vài khách lẻ hoặc sắp xếp hàng hóa.

Cửa hàng vàng không còn cảnh xếp hàng chờ mua vàng.

Một nhân viên tại cửa hàng vàng trên phố Trần Nhân Tông cho biết lượng khách giảm đáng kể so với thời điểm vàng tăng nóng hồi tháng trước.

“Trước đây cứ giá biến động là khách đến rất đông, có ngày phải phát số thứ tự và giới hạn số lượng bán trong ngày. Nhưng mấy hôm nay dù giá giảm mạnh, lượng người mua không tăng như kỳ vọng”, nhân viên cửa hàng vàng nói.

Theo ghi nhận, phần lớn khách đến cửa hàng hôm nay chủ yếu hỏi giá, tham khảo thị trường chứ chưa vội xuống tiền. Nhiều người cho biết vẫn có tâm lý chờ giá giảm thêm sau chuỗi lao dốc liên tiếp của vàng trong thời gian gần đây.

Chị Minh Anh (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ đã theo dõi giá vàng suốt một tuần qua nhưng chưa quyết định mua. “Trước đây cứ thấy vàng giảm là tranh thủ mua ngay vì sợ tăng lại. Nhưng bây giờ giá biến động thất thường quá, tôi muốn chờ thêm xem sao”, chị Minh Anh nói.

Cửa hàng vàng không có khách.

Không ít nhà đầu tư cũng tỏ ra thận trọng sau giai đoạn vàng tăng quá nóng rồi đảo chiều nhanh chóng. Nhiều người từng mua vàng ở vùng giá cao hiện vẫn đang “gồng lỗ”, khiến tâm lý thị trường trở nên dè dặt hơn.

Một doanh nghiệp vàng cho rằng, sức mua yếu còn đến từ việc chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra vẫn ở mức khá cao, làm tăng rủi ro cho người mua lướt sóng. Trong bối cảnh giá vàng liên tục biến động mạnh theo thị trường thế giới, nhiều người lựa chọn đứng ngoài quan sát thay vì lao vào bắt đáy.

Bên cạnh đó, kênh gửi tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn hơn thời gian gần đây cũng khiến dòng tiền phân tán thay vì tập trung vào vàng như trước. Sau giai đoạn dài vàng liên tục lập đỉnh, tâm lý “mua đâu thắng đó” dường như không còn hiện hữu trên thị trường.

Dù vậy, theo các cửa hàng kinh doanh vàng, nhu cầu tích trữ vàng dài hạn trong dân vẫn còn lớn. Tuy nhiên, người mua hiện có xu hướng cân nhắc kỹ hơn, không còn chạy theo tâm lý đám đông mỗi khi giá biến động.

Sự trầm lắng bất ngờ trên phố vàng Trần Nhân Tông giữa lúc giá vàng giảm mạnh cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã thay đổi đáng kể sau những cú tăng giảm chóng mặt của thị trường thời gian qua. Với nhiều người, vàng lúc này không còn là “kênh trú ẩn chắc thắng” như trước mà trở thành tài sản cần được cân nhắc kỹ lưỡng trước khi xuống tiền.