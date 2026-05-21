Giá vàng tăng 2 triệu đồng mỗi lượng sau một đêm

Sáng 21/5, mỗi lượng vàng miếng và vàng nhẫn đồng loạt tăng 2 triệu đồng để leo thẳng lên vùng 163,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước cùng bật tăng 2 triệu đồng/lượng trong phiên giao dịch sáng 21/5. Ảnh: Duy Hiệu.

Trong phiên giao dịch sáng 21/5, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), tức tăng thêm 2 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên liền trước (20/5).

Cùng thời điểm, các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Công ty Mi Hồng, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đồng loạt tăng giá vàng miếng tương đương SJC, để bán ra ở mức gần 164 triệu đồng.

Đây là đợt tăng giá hiếm hoi của mặt hàng này. Trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng đã liên tục đi xuống. Từ vùng giá cao 177 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 4, giá vàng miếng đã rớt thẳng xuống đáy 161 triệu/lượng trước khi hồi phục về vùng hiện tại.

Như vậy, chỉ trong gần hai tháng, giá vàng miếng đã giảm tới 16 triệu đồng/lượng. Cộng thêm chênh lệch từ giá mua - bán, người mua vàng hồi đầu tháng 4 hiện vẫn lỗ 19 triệu đồng cho mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG TĂNG TRỞ LẠI Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5

Đối với vàng nhẫn, các doanh nghiệp cũng điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay, mức tăng phổ biến gần 2 triệu đồng mỗi lượng.

Sau điều chỉnh, Phú Quý giao dịch vàng nhẫn ở mức 160,3 - 163,3 triệu đồng/lượng. Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 đang giao dịch ở mức 160,8 - 162,3 triệu đồng/lượng.

Riêng Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, PNJ, DOJI tăng giá vàng nhẫn tròn trơn lên vùng giá giao dịch ngang bằng với vàng miếng SJC, ở 160,5 - 163,5 triệu đồng/lượng

Đà tăng của giá vàng trong nước diễn ra trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng mạnh trở lại, lên 4.565 USD /ounce, trước khi lùi về mốc 4.537 USD /ounce ở thời điểm hiện tại. Quy đổi ra tiền Việt (chưa thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 144,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này vẫn đang thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 19 triệu đồng/lượng.