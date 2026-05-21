Giá vàng thế giới tăng trở lại trên 4.560 USD/ounce, sau khi chạm mức thấp nhất trong tuần vào phiên giao dịch trước đó.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới tăng lên 4.543,1 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Đầu phiên giao dịch ngày 20/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay rơi từ vùng giá 4.500 USD /ounce xuống 4.468 USD /ounce. Nhờ lực mua bắt đáy của nhà đầu tư, kim loại quý nhanh chóng tăng trở lại trên 4.550 USD .

Ở thời điểm chốt phiên, giá vàng tăng ròng 61,9 USD lên 4.543,1 USD /ounce, trong khi hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ cũng tăng 0,1% lên 4.535,3 USD /ounce.

Còn trong phiên đang diễn ra, giá kim quý tiếp tục tăng thêm 23,6 USD lên 4.566,7 USD /ounce.

"Đà tăng liên tục của lợi suất trái phiếu có dấu hiệu 'hạ nhiệt'. Vì vậy, giá vàng đã phục hồi trở lại từ các mức đáy gần đây", ông David Meger, Giám đốc giao dịch kim loại tại High Ridge Futures, nhận định.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày 19/5, sau khi chạm mức cao nhất kể từ tháng 1/2025. Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng khiến chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng, tài sản không sinh lãi, cũng tăng theo.

Mới đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran đang ở giai đoạn cuối, nhưng cảnh báo sẽ có thêm các cuộc tấn công nếu Iran không chấp nhận một thỏa thuận. Ông cũng nói Washington có thể chờ thêm vài ngày để "nhận được những câu trả lời phù hợp", theo Reuters.

Về phía mình, Iran cảnh báo sẽ chống lại các cuộc tấn công mới. "Nếu hành động gây hấn nhắm vào Iran lặp lại, cuộc chiến khu vực như đã cảnh báo sẽ lần này lan rộng ra ngoài khu vực", Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) cho biết.

Mặt khác, biên bản cuộc họp tháng 4 của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho thấy phần lớn các nhà hoạch định chính sách nhận định việc tiếp tục thắt chặt chính sách có thể sẽ trở nên phù hợp, nếu lạm phát duy trì dai dẳng trên mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương.

Các quan chức Fed cũng lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp ổn định, cộng với số việc làm mới tăng mạnh hơn dự kiến cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn vững vàng và chưa cần cắt giảm lãi suất để hỗ trợ nền kinh tế.

Ở các kim loại khác, giá bạc giao ngay đi ngang ở mức 75,96 USD /ounce; bạch kim giảm 0,2% xuống 1.947,37 USD /ounce; trong khi palladium giảm 0,1% xuống 1.368,75 USD /ounce.