Giá vàng thế giới biến động như 'tàu lượn'

Trong phiên giao dịch ngày 13/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới lên xuống "khó lường" khi giới đầu tư theo dõi cuộc gặp giữa Mỹ - Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Chốt phiên giao dịch ngày 13/5 (giờ Mỹ), giá vàng thế giới giao ngay giảm 26,2 USD xuống 4.688 USD /ounce.

Trước đó trong phiên, kim loại quý tăng vọt lên 4.712 USD /ounce rồi nhanh chóng lao dốc xuống 4.674 USD /ounce, tức mất gần 40 USD . Vài giờ sau, giá vàng có nhịp phục hồi trở lại trên 4.700 USD /ounce; còn trong phiên giao dịch đang diễn ra, kim quý quay đầu giảm nhẹ xuống 4.685 USD /ounce.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ đi ngang ở mức 4.706,9 USD /ounce.

Đà giảm của vàng một phần đến từ việc đồng USD suy yếu, khiến vàng được định giá bằng đồng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người nắm giữ các đồng tiền khác, theo Reuters.

Hiện tại, thị trường đang dồn sự chú ý vào cuộc gặp giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Donald Trump sẽ bước vào cuộc họp với Chủ tịch Tập Cận Bình tại Bắc Kinh vào lúc 10h ngày 14/5 (giờ địa phương), với mục tiêu đạt được các lợi ích kinh tế, duy trì thỏa thuận đình chiến thương mại mong manh và xử lý những vấn đề nhạy cảm như xung đột Iran.

Mới đây, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), trong bối cảnh ngân hàng trung ương này phải đối mặt với áp lực lạm phát gia tăng, có thể khiến việc thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất mà ông Trump thúc đẩy trở nên khó khăn hơn.

Mặt khác, chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ trong tháng 4 ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong 4 năm, do chi phí hàng hóa và dịch vụ leo thang, cho thấy áp lực lạm phát đang tăng tốc trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông.

Chủ tịch Fed chi nhánh Boston, bà Susan Collins, nói với Wall Street Journal rằng bà kỳ vọng áp lực lạm phát do xung đột Iran gây ra cuối cùng sẽ hạ nhiệt, đồng thời cho rằng cú sốc hiện tại đã "che mờ" những tín hiệu cho thấy lạm phát cơ bản vẫn đang trên đà giảm xuống.

Đối với các kim loại khác, giá bạc giao ngay giảm 0,4% xuống còn 87,64 USD /ounce; bạch kim tăng 0,7% lên 2.151,38 USD /ounce; trong khi palladium tăng 0,4% lên 1.506,19 USD /ounce.