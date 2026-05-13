Giá vàng vừa có thêm đợt giảm mạnh, người mua lỗ nặng

Giá vàng thế giới giảm sâu đã tác động mạnh tới thị trường vàng trong nước, kéo giá bán vàng miếng và vàng nhẫn sụt thêm nửa triệu đồng mỗi lượng.

Ảnh hưởng từ diễn biến giá vàng thế giới, giá vàng trong nước vẫn chưa thể ngừng giảm. Ảnh: Việt Linh.

Giá vàng trong nước đang ghi nhận xu hướng giảm mạnh trước những tác động tiêu cực của thị trường kim loại quý thế giới.

Cụ thể, trong phiên giao dịch sáng nay (13/5), Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá mua - bán đối với mặt hàng vàng miếng ở mức 162 - 165 triệu đồng/lượng, giảm thêm 500.000 đồng so với giá chốt phiên liền trước. Đây cũng là vùng giá đáy của mặt hàng này trong một tháng trở lại đây.

Không riêng SJC, giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI hay Công ty Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải... cũng đang ghi nhận xu hướng giảm liên tục, hiện đã rớt xuống vùng 165 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, giá vàng miếng đã liên tục giảm trong hơn một tháng qua, từ mức gần 176 triệu đồng/lượng hồi đầu tháng 4 xuống vùng hiện tại. Như vậy chỉ trong hơn một tháng, giá vàng miếng đã rơi gần 11 triệu đồng mỗi lượng lượng. Mức giảm này cộng thêm biên độ chênh lệch giữa chiều mua và bán các doanh nghiệp ra, người mua vàng miếng hồi đầu tháng 4 đã lỗ gần 14 triệu đồng/lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG LIÊN TỤC GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng tiếp đà giảm mạnh trong phiên giao dịch sáng nay, mức giảm ghi nhận 300.00-500.000 đồng/lượng tại các doanh nghiệp lớn.

Sau điều chỉnh, Phú Quý, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết vàng nhẫn tròn quanh vùng 162 - 165 triệu đồng/lượng; trong khi Mi Hồng neo tại 163,3 - 165 triệu đồng/lượng.

Diễn biến sụt giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu đi theo biến động của giá vàng thế giới. Trong phiên giao dịch đêm qua (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đã giảm sâu từ mức 4.705 USD /ounce xuống 4.652 USD /ounce, đến sáng nay mới dần hồi phục về vùng 4.700 USD .

Giá vàng thế giới giảm sau các chỉ báo kinh tế quan trọng được công bố. Chỉ số CPI của Mỹ tăng 0,6% trong tháng 4; CPI lõi tăng 0,4% so với tháng trước và 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó giá năng lượng tăng 3,8% và giá xăng tăng 5,4%. Lạm phát đã tạo ra biến động trái chiều với giá vàng. Áp lực lạm phát hỗ trợ vàng khi đây là tài sản hữu hình, nhưng lạm phát cao hơn và đồng USD mạnh hơn cũng làm hạn chế đà tăng giá của vàng.

Hiện quy đổi ra tiền Việt (chưa bao gồm thuế, phí) giá vàng thế giới vào khoảng 150 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 15 triệu đồng/lượng.