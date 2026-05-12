Giá vàng mất thêm 1 triệu đồng mỗi lượng trong phiên chiều

Giá vàng trong nước tiếp tục suy yếu trong phiên giao dịch chiều 12/5. Ảnh: Việt Linh.
Bước sang phiên giao dịch chiều, giá vàng trong nước tiếp tục lao dốc khi mỗi lượng mất thêm khoảng 1 triệu đồng. Sau điều chỉnh, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), chênh lệch giữa hai chiều giao dịch duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.
Trước đó, trong phiên sáng nay, giá vàng miếng từng tăng mạnh khi SJC điều chỉnh tăng tới 1,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đà tăng này không kéo dài. Chỉ sau vài giờ giao dịch, giá vàng liên tục suy yếu và giảm dần về mức hiện tại. Dù vậy, so với giá chốt phiên ngày 11/5, vàng miếng hiện vẫn cao hơn khoảng 300.000 đồng/lượng.
Cùng thời điểm, nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn như CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn DOJI, Tập đoàn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải hay Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm giá vàng miếng về ngang mức niêm yết của SJC.
|DIỄN BIẾN GIÁ VÀNG MIẾNG GẦN ĐÂY
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
Đối với vàng nhẫn, nhiều doanh nghiệp cũng tiếp tục hạ giá thêm khoảng 1 triệu đồng/lượng trong phiên chiều nay. Sau đợt điều chỉnh mạnh, Phú Quý, PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải hiện cùng niêm yết vàng nhẫn tròn ở mức 162,5 - 165,5 triệu đồng/lượng.
Tương tự vàng miếng, vàng nhẫn trong phiên sáng nay cũng từng tăng vọt khi mỗi lượng cộng thêm gần 2 triệu đồng. Tuy nhiên, áp lực giảm của toàn thị trường đã khiến mặt hàng này nhanh chóng hụt đà và quay đầu đi xuống.
Diễn biến giảm sâu của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường thế giới. Giá vàng giao ngay hiện giảm hơn 30 USD/ounce, tương đương khoảng 0,7%, xuống còn 4.704 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 16 triệu đồng/lượng.
