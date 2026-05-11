Giá vàng thế giới rơi thẳng đứng

Giá vàng thế giới lao dốc xuống dưới 4.700 USD/ounce, sau khi trải qua 2 phiên cuối tuần tăng mạnh.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay có thời điểm rớt xuống 4.668 USD/ounce. Ảnh: Reuters.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra, giá vàng thế giới giao ngay giảm một mạch từ 4.715 USD /ounce xuống 4.668 USD /ounce. Kim loại quý sau đó ghi nhận nhịp phục hồi trở lại trên 4.700 USD /ounce nhưng dưới áp lực chốt lời của nhà đầu tư, giá tiếp tục giảm, hiện giao dịch quanh 4.684 USD /ounce.

Trong khi đó, hợp đồng vàng tương lai giao tháng 6 tại Mỹ giảm mạnh 41 USD xuống 4.690 USD /ounce.

Đà giảm mới nhất của giá vàng liên quan đến việc đồng USD tăng giá và tình hình chiến sự Mỹ - Iran diễn biến phức tạp. Mới đây, Reuters đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ phản hồi của Iran đối với đề xuất đàm phán hòa bình của Mỹ nhằm chấm dứt chiến tranh, đồng thời cho rằng các yêu cầu của Tehran là "hoàn toàn không thể chấp nhận".

Theo truyền thông Iran, kế hoạch mà Tehran gửi tới Washington nhấn mạnh yêu cầu chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận, dỡ bỏ các lệnh trừng phạt nhằm vào Iran, yêu cầu bồi thường và công nhận quyền kiểm soát của Iran đối với eo biển Hormuz.

Tuần này, giới đầu tư cũng sẽ theo dõi hàng loạt dữ liệu kinh tế và sự kiện quan trọng có khả năng tác động mạnh đến thị trường tài chính và giá vàng.

Đầu tuần, báo cáo doanh số bán nhà hiện có tháng 4 của Mỹ sẽ được công bố. Tiếp đó, thị trường sẽ hướng sự chú ý đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4, cùng khả năng Thượng viện Mỹ tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn ông Kevin Warsh cho vị trí đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giữa tuần và cuối tuần là thời gian để giới đầu tư theo dõi báo cáo chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4, dữ liệu doanh số bán lẻ tháng 4, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần của Mỹ cùng kết quả khảo sát sản xuất Empire State tháng 5 của Mỹ.