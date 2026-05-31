Hà Nội sẽ xây 7.000 căn nhà cho thuê từ tháng 6

Hà Nội đang nghiên cứu cơ chế ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê, đồng thời dự kiến khởi công 6.000-7.000 căn trong tháng 6, mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người thu nhập thấp.

Hà Nội đang đẩy mạnh phát triển nhà ở cho thuê nhằm đáp ứng nhu cầu của người thu nhập thấp và công nhân lao động. Theo Sở Xây dựng thành phố, ngay trong tháng 6, thành phố dự kiến khởi công khoảng 6.000-7.000 căn nhà ở cho thuê tại 2-3 dự án chuyên biệt và 7 dự án nhà ở xã hội có tỷ lệ nhà cho thuê từ 5% đến 20%.

Hiện trên địa bàn thành phố có khoảng 14.351 phòng, căn hộ cho thuê gồm nhà ở công vụ, nhà ở xã hội cho thuê, nhà lưu trú công nhân, nhà ở sinh viên và nhà ở thuộc tài sản công.

Trong thời gian tới, các dự án nhà ở xã hội mới và các khu đô thị đa mục tiêu sẽ phải dành tối thiểu 10% quỹ nhà cho thuê hoặc thuê mua theo Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030. Theo UBND TP Hà Nội, chính sách này sẽ góp phần gia tăng nguồn cung nhà cho thuê và mở rộng cơ hội tiếp cận nhà ở cho người dân.

Bên cạnh phân khúc cho thuê, Hà Nội cũng chuẩn bị bước vào giai đoạn tăng tốc phát triển nhà ở xã hội. Hiện thành phố có 90 dự án nhà ở xã hội với quy mô khoảng 83.000 căn hộ đã được chấp thuận đầu tư. Trong đó, 41 dự án với khoảng 32.000 căn dự kiến được khởi công trong năm 2026, riêng tháng 6 có 7 dự án với khoảng 11.000 căn.

Theo kế hoạch, sang năm 2027, thành phố sẽ có thêm 29 dự án được khởi công. Hiện 7 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Đối với những dự án còn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng hoặc thủ tục chuẩn bị đầu tư, UBND TP Hà Nội đã giao các sở, ngành rà soát, hướng dẫn nhà đầu tư và đề xuất giải pháp tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Đáng chú ý, thành phố đang thúc đẩy mô hình khu đô thị đa mục tiêu, trong đó 40-50% quỹ nhà dành cho tái định cư, khoảng 20% dành cho nhà ở xã hội và phần còn lại là nhà ở thương mại. Theo đánh giá của cơ quan quản lý, mô hình này cho phép linh hoạt chuyển đổi công năng theo nhu cầu thực tế, đồng thời giảm áp lực phải xây dựng các khu tái định cư riêng biệt.