Thành phố Hà Nội sẽ khởi công một số dự án nhà ở cho thuê trong tháng 6, từng bước hình thành mô hình nhà ở cho thuê có giá phù hợp người lao động.

Chiều 27/5, ông Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chủ trì cuộc họp nghe báo cáo việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Trung ương về khởi công dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội Hạ Đình, Hà Nội. Ảnh: Nhân Dân.



Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, đến hiện nay, thành phố có 90 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với khoảng 80.800 căn, trong đó, có 13 dự án đã khởi công với khoảng 11.124 căn; 41 dự án với khoảng 27.426 căn dự kiến khởi công trong năm 2026; 29 dự án dự kiến khởi công trong năm 2027; 7 dự án đang thực hiện các thủ tục đầu tư.

Trong nhóm 29 dự án với khoảng 28.000 căn hộ đã được chấp thuận chủ trương đầu tư trước thời điểm Quốc hội ban hành Nghị quyết số 201/2025/QH15 thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội, hiện có 12 dự án với khoảng 9.410 căn hộ đã khởi công và đang triển khai.

Dự kiến trong tháng 6/2026, thành phố tiếp tục khởi công thêm 3 dự án với khoảng 4.729 căn hộ; quý III/2026 sẽ khởi công 5 dự án với khoảng 7.087 căn hộ và quý IV/2026 khởi công thêm 2 dự án với khoảng 2.108 căn hộ.

Đối với 61 dự án với khoảng 50.600 căn hộ được Ủy ban nhân dân thành phố giao chủ đầu tư sau khi Nghị quyết 201/2025/QH15 có hiệu lực, hiện đã có 1 dự án với khoảng 1.714 căn hộ được khởi công là dự án khu nhà ở xã hội Tây Nam Kim Giang (ô đất CT7) do liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn Bắc Hà và Công ty cổ phần ETC Gold thực hiện.

Bên cạnh đó, thành phố đang chuẩn bị khởi công thêm 4 dự án với khoảng 1.624 căn hộ trong tháng 6/2026; 13 dự án với khoảng 4.000 căn hộ trong quý III/2026 và 14 dự án với khoảng 7.870 căn hộ trong quý IV/2026.

Khoảng 29 dự án còn lại với hơn 35.000 căn hộ dự kiến khởi công trong năm 2027.

Về cơ chế đầu tư, thành phố sẽ triển khai theo nhiều hình thức, bao gồm: Đầu tư công từ ngân sách nhà nước; hợp tác công-tư (PPP); đầu tư tư nhân có điều tiết, hỗ trợ chính sách; các mô hình xã hội hóa và huy động nguồn lực quốc tế…

Trong từng điều kiện cụ thể, thành phố có thể lựa chọn cơ chế phù hợp, nhưng cần hướng đến mục tiêu chung là giảm chi phí đầu tư, từ đó giảm giá thuê nhà cho người dân.

Một trong những yêu cầu quan trọng được lãnh đạo thành phố nhấn mạnh là điều kiện về quỹ đất. Các dự án nhà ở cho thuê hoặc mô hình nhà ở quy mô lớn cần bảo đảm: Quỹ đất “sạch”, sẵn sàng triển khai; quy mô đủ lớn, ưu tiên từ khoảng 42ha trở lên; hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thuận lợi kết nối; có khả năng tổ chức không gian đô thị hiện đại, thông minh.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng cho biết, đối tượng thụ hưởng của chính sách nhà ở cho thuê sẽ rất rộng, bao gồm: công nhân, sinh viên, cán bộ lực lượng vũ trang, giáo viên, bác sĩ, nhà báo cùng nhiều nhóm lao động khác.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về khởi công các dự án nhà ở cho thuê trên địa bàn Hà Nội trong năm 2026. Ảnh: Nhân Dân.

Thời gian qua, thành phố đã tập trung nhiều giải pháp giải quyết nhu cầu chỗ ở cho người thu nhập thấp, công nhân lao động, giáo viên, bác sĩ…, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội. Tuy nhiên, phân khúc nhà ở cho thuê vẫn chưa được quan tâm đúng mức.

Vì vậy, thành phố sẽ khẩn trương nghiên cứu, triển khai các mô hình mới theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ. Thành phố đặt mục tiêu sớm hình thành một số dự án điểm về nhà ở cho thuê để tập trung đầu tư, triển khai nhanh, qua đó tạo hình mẫu có thể nhân rộng trong thời gian tới.

Chủ tịch Vũ Đại Thắng đề nghị các sở, ngành tập trung nghiên cứu cơ chế, chính sách đủ hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển phân khúc này. Thành phố cam kết rút gọn tối đa thủ tục, ưu tiên giải quyết nhanh các quy trình để sớm triển khai các dự án nhà ở cho thuê trong thời gian tới.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ngành khẩn trương rà soát toàn bộ quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển nhà ở và quỹ đất phát triển đô thị nhằm bố trí các chỉ tiêu dành cho nhà ở cho thuê.

Việc bố trí này cần được thực hiện trong tất cả các loại hình phát triển nhà ở, từ nhà ở xã hội, nhà ở thương mại đến các khu đô thị mới. Thành phố sẽ huy động đồng thời cả nguồn lực đầu tư công và nguồn lực xã hội hóa để xây dựng nhà ở cho thuê.

Để sớm hiện thực hóa chủ trương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị triển khai ngay một số dự án trọng điểm ngay trước ngày 15/6.

Trong đó, đối với dự án nhà ở sinh viên tại khu Pháp Vân-Tứ Hiệp, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố khẩn trương triển khai, tận dụng các thiết kế sẵn có để đẩy nhanh tiến độ và tiết kiệm chi phí.

Đối với các dự án xã hội hóa, Chủ tịch thành phố đồng tình với việc rà soát một số khu đất sạch, đã có quy hoạch phù hợp để chuyển đổi sang phát triển khu đô thị có nhà ở cho thuê.