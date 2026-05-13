Hà Nội giao 16.060m² đất tại Tây Hồ Tây xây nhà ở xã hội cho lực lượng công an

UBND TP Hà Nội vừa ban hành quyết định về việc giao 16.060m² đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng tại ô đất có ký hiệu C2-CT1 và C2-CX1 khu đô thị Tây Hồ Tây cho Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng (đại diện nhà đầu tư liên danh Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng và Công ty cổ phần Nam Tam Đảo) để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở xã hội cho lực lượng vũ trang Công an Nhân dân.

Theo quyết định, vị trí, ranh giới, diện tích được xác định tại bản đồ sử dụng đất quy hoạch, tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ phần Kiến trúc lập, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc xác nhận phù hợp với quyết định số 1818 năm 2026 của UBND TP Hà Nội.

Trong 16.060m² đất trên, 12.766m² đất tại ô C2-CT1 được giao để xây dựng nhà ở xã hội. Mục đích sử dụng đất là đất ở tại đô thị. Chủ đầu tư dự án được sử dụng đất 50 năm kể từ ngày UBND TP Hà Nội ký quyết định giao đất.

Chủ sở hữu căn hộ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với diện tích căn hộ, diện tích đất sử dụng chung quy định tại điểm a, c khoản 3 Điều 92 Nghị định số 102/2024 của Chính phủ theo thời hạn ổn định lâu dài.

Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; chủ đầu tư được miễn tiền sử dụng đất theo quy định tại khoản 2 Điều 85 Luật Nhà ở năm 2023 và khoản 3 Điều 18 Nghị định số 103/2024 của Chính phủ.

3.294m² tại đất ô C2-CX1 để trồng cây xanh sử dụng công cộng. Hình thức sử dụng đất là chủ đầu tư được Nhà nước giao đất để xây dựng công trình và không phải nộp tiền sử dụng đất, bàn giao cho địa phương quản lý sau khi đã hoàn thành xây dựng theo dự án đầu tư được phê duyệt.

Với ô đất trên, Nhà nước giao đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có sử dụng đất theo quy định tại khoản 1 Điều 124 Luật Đất đai năm 2024, Nghị quyết số 201/2025 của Quốc hội thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội.