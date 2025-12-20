TP.HCM công bố 8 khu đất để xây dựng nhà ở xã hội

TP.HCM đã công bố danh mục 8 khu đất để kêu gọi doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, với tổng diện tích 9,48 ha và quy mô dự kiến 6.157 căn hộ.

Một dự án nhà ở xã hội ở phường Cát Lái (TP Hồ Chí Minh).

Theo Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh, 8 khu đất đã được quy hoạch làm nhà ở xã hội, sẵn sàng lựa chọn nhà đầu tư triển khai dự án. Cụ thể gồm: Khu đất diện tích 0,98 ha thuộc dự án Khu nhà ở phường Long Trường (phường Long Phước); khu đất 4,7 ha tại phường Rạch Dừa; các lô CT3 (0,71 ha), CT4 (0,7 ha), CT6 (1,18 ha) và CT7 (0,48 ha) thuộc Khu tái định cư 38 ha, phường Đông Hưng Thuận; khu đất số 61B (0,38 ha) đường số 16, phường Khánh Hội; và khu đất số 314 (0,35 ha) đường Âu Dương Lân, phường Chánh Hưng.

Các khu đất này được TP Hồ Chí Minh đưa ra để doanh nghiệp đăng ký thực hiện dự án nhà ở xã hội. Trên cơ sở số lượng và năng lực của các nhà đầu tư tham gia, Sở Xây dựng cùng các cơ quan chức năng sẽ tham mưu cho UBND TP Hồ Chí Minh lựa chọn đơn vị phù hợp để triển khai dự án theo quy định.

Theo ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, với chỉ tiêu được giao, đến năm 2030, TP Hồ Chí Minh phải xây dựng gần 200.000 căn nhà ở xã hội phục vụ người thu nhập thấp, công nhân, viên chức, cán bộ và người lao động trên địa bàn.

Hiện nay, Nghị quyết 201 đã tháo gỡ nhiều vướng mắc trong quá trình phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là rút ngắn đáng kể thời gian thực hiện thủ tục đầu tư. Trước đây, thủ tục triển khai một dự án nhà ở xã hội nhanh nhất cũng mất khoảng 8 tháng thì nay, với cơ chế mới, thời gian được rút ngắn còn khoảng 45 ngày.

“Đây là điều kiện rất thuận lợi, nhanh và thông thoáng, TP Hồ Chí Minh cần quyết liệt triển khai để bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội đến năm 2030. Sở Xây dựng cần chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng loạt các dự án theo quy hoạch, phấn đấu đến năm 2028 cơ bản đạt chỉ tiêu và có thể vượt kế hoạch được giao”, ông Hoàng Nguyên Dinh nhấn mạnh.

Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh cũng kêu gọi các nhà đầu tư đồng hành cùng thành phố trong việc phát triển nhà ở xã hội, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng đời sống cho người dân.