Ôtô kéo lê xe máy, một người tử vong

  • Thứ sáu, 20/2/2026 10:01 (GMT+7)
  • 23 giờ trước

Sáng 20/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra vụ việc xe ôtô kéo lê xe máy khiến một người tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 0h ngày 20/2 trên địa bàn phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng (khu vực TP.Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ). Thời điểm trên, xe ôtô biển số 86C-170.68 kéo lê xe máy biển số 86L1-1215 trước đầu xe, hướng từ ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành vào đường nội bộ khu đô thị biển Phan Thiết.

Xe máy bị kéo lê, ma sát với mặt đường tạo ra tia lửa sáng rực cả đoạn đường. Qua kiểm tra, tại ngã tư đường Tôn Đức Thắng - Nguyễn Tất Thành có một nạn nhân nằm bất động.

Oto keo le xe may anh 1

Hiện trường xe ôtô kéo lê xe máy. Ảnh cắt từ Clip.

Nạn nhân được xác định là ông L.V.C (55 tuổi, ngụ phường Phan Thiết) và cũng là người điều khiển xe máy. Xe cứu thương đã đưa ông C. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Vụ việc xảy ra, một số người dân đã quay lại clip và đăng lên mạng xã hội. Rất nhiều cư dân mạng bức xúc trước hành vi của tài xế xe ôtô.

