Thách thức CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế bị phạt 35 triệu

  • Thứ hai, 16/2/2026 15:51 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Tài xế ôtô không chấp hành yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn và có thái độ thách thức lực lượng chức năng, bị xử phạt 35 triệu đồng, tước GPLX 23 tháng.

Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An vừa tiếp nhận hồ sơ và ra quyết định xử phạt 35 triệu đồng, tước Giấy phép lái xe 23 tháng, tạm giữ phương tiện đối với 1 trường hợp điều khiển ôtô vi phạm nồng độ cồn và có thái độ thách thức lực lượng CSGT đang làm nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 14/2, tổ tuần tra kiểm soát số 01, Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An đang làm nhiệm vụ tại khối Tây Hồ 01 (phường Tây Hiếu, tỉnh Nghệ An) dừng xe ôtô bán tải BKS 37B - 149.10 để kiểm tra.

Thach thuc CSGT anh 1

Tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế Lê Văn L.

Tổ công tác yêu cầu tài xế hạ kính để kiểm tra nồng độ cồn nhưng người này không chấp hành, vẫn ngồi trong xe hút thuốc và có dấu hiệu tăng ga. Dù lực lượng chức năng đã tuyên truyền, vận động, giải thích, tài xế vẫn không hợp tác, tiếp tục có thái độ thách thức.

Sau đó, tổ công tác báo cáo lãnh đạo Phòng CSGT, đồng thời phối hợp với lực lượng hình sự và Công an phường Tây Hiếu đến hỗ trợ. Khi đó, lái xe mới xuống xe làm việc.

Qua kiểm tra, tài xế được xác định là Lê Văn L. (SN 1979, trú tại thôn Tam Sơn, xã Trường Lâm, tỉnh Thanh Hóa). Kết quả đo nồng độ cồn ở mức 0,466 mg/L khí thở (mức cao nhất).

Thach thuc CSGT anh 2

Lê Văn L. có nồng độ cồn ở mức 0,466 mg/L khí thở.

Trong quá trình lập biên bản, Lê Văn L. không ký xác nhận, yêu cầu lực lượng chức năng “cho xem chuyên đề” và đề nghị ghi thêm một số nội dung không đúng sự việc.

Trước tình huống này, tổ công tác đã mời người làm chứng, lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ giấy phép lái xe, đồng thời niêm phong phương tiện để đưa về nơi tạm giữ theo quy định.

Anh Văn/VTC News

Anh Văn/VTC News

