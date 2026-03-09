Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Thủ tướng điện đàm với Thủ tướng Kuwait

  • Thứ hai, 9/3/2026 21:13 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chiều ngày 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, trao đổi về tình hình khu vực và quan hệ song phương Việt Nam - Kuwait.

Thu tuong anh 1

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Nhà nước Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam đến Quốc vương và lãnh đạo cấp cao Kuwait. Nhắc lại những tình cảm mà Quốc vương, Thủ tướng, Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Kuwait đã dành cho Đoàn cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11/2025, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Kuwait phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Thu tuong anh 2

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến của cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông và chia sẻ với những khó khăn của người dân Kuwait. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến của cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông và chia sẻ với những khó khăn của người dân trong khu vực. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và mong Kuwait và các nước liên quan tiếp tục kiềm chế, thúc đẩy các nỗ lực giảm căng thẳng, tìm kiếm giải pháp hoà bình cho khu vực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và bảo đảm các quyền lợi chính đáng của tất cả các bên. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình này.

Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã chia sẻ những khó khăn của người dân Kuwait trong bối cảnh hiện nay, đánh giá cao vai trò, thiện chí và trách nhiệm của Việt Nam trong đóng góp tìm kiếm giải pháp hòa bình tại khu vực Trung Đông.

Thu tuong anh 3

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Chính phủ Kuwait tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại Kuwait, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sơ tán công dân Việt Nam. Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trong bối cảnh xung đột diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Chính phủ Kuwait tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại Kuwait, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sơ tán công dân Việt Nam. Thủ tướng Kuwait cam kết sẽ phối hợp bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại Kuwait và tạo điều kiện cho công dân Việt Nam sơ tán, di tản nếu cần thiết. Trước đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Kuwait nhất trí sẽ phối hợp với các đối tác liên quan xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam, đồng thời nhất trí đẩy mạnh hợp tác năng lượng giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng nhất trí sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành triển khai các kết quả đã đạt được trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Kuwait tháng 11/2025, quyết tâm chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận nhân chuyến thăm thành các hợp tác cụ thể, thực chất, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên quan tâm và có thế mạnh như năng lượng, an ninh lương thực, Halal, du lịch...

Thủ tướng: Đã huy động 4 triệu thùng dầu từ đối tác

Thủ tướng cho biết, đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định thị trường và đời sống Nhân dân.

2 giờ trước

Phê chuẩn miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND TP.HCM với ông Nguyễn Văn Dũng

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định ngày 2/3 của Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM với ông Nguyễn Văn Dũng.

10:47 3/3/2026

Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá

Cuốn sách Kinh tế Việt Nam: Thăng trầm và Đột phá của Thủ tướng, Phó giáo sư Phạm Minh Chính và Vương Quân Hoàng, khái quát bức tranh toàn cảnh nền kinh tế Việt Nam từ khi giành được độc lập tới cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008. Qua đó, giúp bạn đọc hiểu tường tận về một giai đoạn thăng trầm và đột phá của kinh tế nước nhà. Cuốn sách là kết quả của sự đầu tư nghiêm túc với lượng thông tin phong phú, được sưu tầm, tuyển chọn và tính toán từ nhiều nguồn trong nước và nước ngoài trong khoảng thời gian dài.

https://baochinhphu.vn/thu-tuong-pham-minh-chinh-dien-dam-voi-thu-tuong-kuwait-nhat-tri-xem-xet-tiep-tuc-cung-ung-dau-tho-cho-viet-nam-102260309185458709.htm

Hà Văn/Báo Chính phủ

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

Thủ tướng Tô Lâm Thủ tướng Phạm Minh Chính Xăng Dầu Kuwait

    Đọc tiếp

    Tin khong khi lanh moi nhat hinh anh

    Tin không khí lạnh mới nhất

    1 giờ trước 21:00 9/3/2026

    0

    Không khí lạnh đã tác động đến Hà Nội và nhiều tỉnh, thành miền Bắc gây mưa lớn, từ đêm nay (9/3), Hà Nội chuyển rét.

    Khuyen cao nguoi dan khong tich tru xang, dau hinh anh

    Khuyến cáo người dân không tích trữ xăng, dầu

    2 giờ trước 20:06 9/3/2026

    0

    Việc bảo quản xăng, dầu không đúng quy định, nhất là tại nhà ở, khu dân cư, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh tiềm ẩn nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ, gây thiệt hại nghiêm trọng.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý