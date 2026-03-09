Thủ tướng điện đàm với Thủ tướng Kuwait

Chiều ngày 9/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah, trao đổi về tình hình khu vực và quan hệ song phương Việt Nam - Kuwait.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm và các lãnh đạo Việt Nam đến Quốc vương và lãnh đạo cấp cao Kuwait. Nhắc lại những tình cảm mà Quốc vương, Thủ tướng, Lãnh đạo cấp cao và nhân dân Kuwait đã dành cho Đoàn cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm của Thủ tướng Chính phủ vào tháng 11/2025, Thủ tướng Chính phủ đề nghị hai bên tiếp tục quan tâm thúc đẩy triển khai các thỏa thuận đã đạt được, thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Kuwait phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Thủ tướng Chính phủ bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến của cuộc xung đột hiện nay ở Trung Đông và chia sẻ với những khó khăn của người dân trong khu vực. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao và mong Kuwait và các nước liên quan tiếp tục kiềm chế, thúc đẩy các nỗ lực giảm căng thẳng, tìm kiếm giải pháp hoà bình cho khu vực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên Hợp Quốc và bảo đảm các quyền lợi chính đáng của tất cả các bên. Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào tiến trình này.

Thủ tướng Kuwait Sheikh Ahmed Abdullah Al-Ahmad Al-Sabah trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã chia sẻ những khó khăn của người dân Kuwait trong bối cảnh hiện nay, đánh giá cao vai trò, thiện chí và trách nhiệm của Việt Nam trong đóng góp tìm kiếm giải pháp hòa bình tại khu vực Trung Đông.

Ảnh: VGP/Nhật Bắc.

Trong bối cảnh xung đột diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cảm ơn và đề nghị Chính phủ Kuwait tiếp tục hỗ trợ bảo đảm an ninh, an toàn cho công dân Việt Nam tại Kuwait, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động sơ tán công dân Việt Nam. Thủ tướng Kuwait cam kết sẽ phối hợp bảo đảm an toàn cho công dân Việt Nam tại Kuwait và tạo điều kiện cho công dân Việt Nam sơ tán, di tản nếu cần thiết. Trước đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Kuwait nhất trí sẽ phối hợp với các đối tác liên quan xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam, đồng thời nhất trí đẩy mạnh hợp tác năng lượng giữa hai nước trong thời gian tới.

Hai Thủ tướng nhất trí sẽ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành triển khai các kết quả đã đạt được trong chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến Kuwait tháng 11/2025, quyết tâm chuyển hóa các cam kết, thỏa thuận nhân chuyến thăm thành các hợp tác cụ thể, thực chất, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên quan tâm và có thế mạnh như năng lượng, an ninh lương thực, Halal, du lịch...