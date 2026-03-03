Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Xã hội

Phê chuẩn miễn nhiệm Phó chủ tịch UBND TP.HCM với ông Nguyễn Văn Dũng

  • Thứ ba, 3/3/2026 10:47 (GMT+7)
  • 21 giờ trước

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình vừa ký Quyết định ngày 2/3 của Thủ tướng phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND TP.HCM với ông Nguyễn Văn Dũng.

Trước đó, ngày 6/2, tại kỳ họp thứ 8 HĐND TP.HCM khóa X, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, đã được bầu giữ chức Phó chủ tịch HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Văn Dũng. Ảnh: IT.

Ông Nguyễn Văn Dũng sinh năm 1972; quê quán: TP.HCM; là Thạc sĩ Chính trị học, Cử nhân Luật, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Quá trình công tác, ông Nguyễn Văn Dũng từng là Phó bí thư thường trực Quận ủy quận Tân Phú, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP.HCM, Chủ tịch UBND quận 1, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM.

Ông từng được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba năm 2020, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2006, Huy chương "Vì thế hệ trẻ" năm 2001, Huy hiệu Thành phố Hồ Chí Minh năm 2005.

