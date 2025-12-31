Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Chủ tịch UBND TP.HCM đi metro, trải nghiệm làm thủ tục hành chính công

  • Thứ tư, 31/12/2025 16:13 (GMT+7)
  • 14 giờ trước

Sáng 31/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đi metro, khảo sát hành trình người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố (phường Thủ Đức).

Nguyen Van Duoc anh 1

Sáng 31/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn đại biểu di chuyển đã di chuyển bằng metro từ khu vực trung tâm TP.HCM (ga Nhà hát thành phố) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM (phường Thủ Đức). Đây cũng là ngày đầu tiên trung tâm chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Nguyen Van Duoc anh 2

Theo UBND TP.HCM, hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực nhân dịp ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời cho thấy sự thuận tiện của việc sử dụng metro và giao thông công cộng khi người dân đến làm thủ tục hành chính.
Nguyen Van Duoc anh 3
Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM là đầu mối tiếp nhận các loại hồ sơ, thủ tục hành chính; triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ cho các Trung tâm Phục vụ hành chính công của các xã, phường, đặc khu trong việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
Nguyen Van Duoc anh 4
Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Theo lý giải vị trí, Trung tâm Phục vụ hành chính công được đặt tại thay vì trung tâm thành phố, vì góp phần giảm ùn tắc giao thông. Đây còn là điểm kết nối giữa TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước kia.
Nguyen Van Duoc anh 5

Đoàn lãnh đạo sử dụng robot hỗ trợ hướng dẫn, cung cấp thông tin và chỉ dẫn đường đi đến các quầy chức năng. Thiết bị này giúp người dân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc lần đầu đến làm thủ tục, dễ dàng tiếp cận đúng khu vực cần giao dịch.
Nguyen Van Duoc anh 6

Các quầy giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM được bố trí tiếp nhận, giải quyết nhiều thủ tục hành chính thiết yếu cho người dân và doanh nghiệp như hộ tịch, hộ khẩu, căn cước, chứng thực; đất đai, nhà ở, lao động - việc làm, bảo hiểm và chính sách xã hội.
Nguyen Van Duoc anh 7

Trung tâm được bố trí 67 quầy giao dịch, trong đó 61 quầy, đã có công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ. Theo quy trình thiết kế và qua quá trình vận hành thử nghiệm, thời gian xử lý mỗi hồ sơ, tính từ lúc người dân lấy số thứ tự đến khi nhận phiếu tiếp nhận, trung bình chỉ khoảng 5-10 phút.
Nguyen Van Duoc anh 8

Việt Hà (phường Thủ Đức) cho biết hào hứng với trải nghiệm robot phục vụ tự động trong ngày cuối cùng của năm.
Nguyen Van Duoc anh 9

Với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ và đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM có thể phục vụ khoảng 800-1.000 lượt người dân, doanh nghiệp mỗi ngày.
Nguyen Van Duoc anh 10
Đây là trung tâm hành chính công tập trung đầu tiên của TPHCM, hình thành trên cơ sở đưa bộ phận một cửa các sở ngành về cùng địa điểm, tạo thuận lợi trong tiếp nhận - xử lý thủ tục hành chính.

