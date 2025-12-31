Chủ tịch UBND TP.HCM đi metro, trải nghiệm làm thủ tục hành chính công

Sáng 31/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn đại biểu di chuyển đã di chuyển bằng metro từ khu vực trung tâm TP.HCM (ga Nhà hát thành phố) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM (phường Thủ Đức). Đây cũng là ngày đầu tiên trung tâm chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.