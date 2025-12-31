Chủ tịch UBND TP.HCM đi metro, trải nghiệm làm thủ tục hành chính công

Sáng 31/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đi metro, khảo sát hành trình người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Dịch vụ hành chính công thành phố (phường Thủ Đức).
|
|
Sáng 31/12, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn đại biểu di chuyển đã di chuyển bằng metro từ khu vực trung tâm TP.HCM (ga Nhà hát thành phố) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM (phường Thủ Đức). Đây cũng là ngày đầu tiên trung tâm chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.
|
|
Theo UBND TP.HCM, hoạt động này mang ý nghĩa thiết thực nhân dịp ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công, đồng thời cho thấy sự thuận tiện của việc sử dụng metro và giao thông công cộng khi người dân đến làm thủ tục hành chính.
|
|Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM là đầu mối tiếp nhận các loại hồ sơ, thủ tục hành chính; triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ cho các Trung tâm Phục vụ hành chính công của các xã, phường, đặc khu trong việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.
|
|Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức. Theo lý giải vị trí, Trung tâm Phục vụ hành chính công được đặt tại thay vì trung tâm thành phố, vì góp phần giảm ùn tắc giao thông. Đây còn là điểm kết nối giữa TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu trước kia.
|
|
Đoàn lãnh đạo sử dụng robot hỗ trợ hướng dẫn, cung cấp thông tin và chỉ dẫn đường đi đến các quầy chức năng. Thiết bị này giúp người dân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc lần đầu đến làm thủ tục, dễ dàng tiếp cận đúng khu vực cần giao dịch.
|
|
Các quầy giao dịch trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM được bố trí tiếp nhận, giải quyết nhiều thủ tục hành chính thiết yếu cho người dân và doanh nghiệp như hộ tịch, hộ khẩu, căn cước, chứng thực; đất đai, nhà ở, lao động - việc làm, bảo hiểm và chính sách xã hội.
|
|
Trung tâm được bố trí 67 quầy giao dịch, trong đó 61 quầy, đã có công chức trực tiếp tiếp nhận hồ sơ. Theo quy trình thiết kế và qua quá trình vận hành thử nghiệm, thời gian xử lý mỗi hồ sơ, tính từ lúc người dân lấy số thứ tự đến khi nhận phiếu tiếp nhận, trung bình chỉ khoảng 5-10 phút.
|
|
Việt Hà (phường Thủ Đức) cho biết hào hứng với trải nghiệm robot phục vụ tự động trong ngày cuối cùng của năm.
|
|
Với cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ và đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP.HCM có thể phục vụ khoảng 800-1.000 lượt người dân, doanh nghiệp mỗi ngày.
|
|Đây là trung tâm hành chính công tập trung đầu tiên của TPHCM, hình thành trên cơ sở đưa bộ phận một cửa các sở ngành về cùng địa điểm, tạo thuận lợi trong tiếp nhận - xử lý thủ tục hành chính.
Thành phố Hồ Chí Minh - Vùng đất chuyên chở ước mơ
Sách Sài Gòn - Thành phố Hồ Chí Minh - Thành phố của tôi là ấn phẩm kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước. Sách gồm 28 bài viết, là 28 câu chuyện dung dị, thấm đượm tình yêu dành cho vùng đất nghĩa tình, dễ sống và đáng sống. Từ đó, sách khắc họa và lan tỏa những thành tựu phát triển của TP.HCM dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, chính quyền và sự chung tay, góp sức của nhân dân thành phố từ năm 1975 đến nay.